Descuento de $45.000 en supermercados en octubre 2026 con Modo y Banco Nación: cómo ahorrar este mes

Las promociones de MODO y Banco Nación permiten reducir los gastos en supermercados durante octubre de 2026 mediante descuentos y reintegros en comercios adheridos. Entre las opciones están Chango Más, con un 35% de descuento los miércoles, y Toledo, con un 30% de reintegro semanal. Ambos beneficios tienen límites de devolución y requieren utilizar medios de pago específicos.

{{{htmlAmp}}}

Cómo ahorrar con MODO y Banco Nación en Chango Más

Chango Más ofrece un 35% de descuento en compras presenciales, con un tope de $15.000 por cliente cada miércoles de octubre. La promoción alcanza a los locales adheridos de HiperChangoMás, ChangoMás y MásGo.

Para acceder al beneficio, es necesario pagar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO BNA+. El procedimiento consiste en escanear el código QR de MODO y seleccionar la tarjeta participante como medio de pago.

El descuento se aplica directamente en la caja. No se puede abonar con saldo en cuenta ni utilizar NFC para acceder a esta promoción.

Para alcanzar el tope de $15.000, se necesita gastar aproximadamente $42.858 en productos incluidos. Si bien el ahorro acumulado podía llegar a $45.000 al aprovechar tres miércoles consecutivos, el beneficio restante de octubre permite obtener hasta $15.000 adicionales, siempre que se alcance el tope en la compra del miércoles 28.

La promoción tiene exclusiones: no incluye carnes, productos de granja, embutidos, quesos, frutas y verduras, huevos, aceites comestibles, harinas, leche fluida ni azúcar. También quedan excluidas distintas bebidas y marcas, además de electrodomésticos, electrónica, celulares, medicamentos y servicios de Autocenter, entre otros rubros. El beneficio no es acumulable con otras promociones ni con productos en liquidación.

Descuento en Toledo: cómo obtener hasta $12.000 de reintegro

Toledo mantiene una promoción del 30% de descuento, con un tope de reintegro de $12.000 por semana y por cliente. El beneficio está vigente hasta el 28 de octubre de 2026.

Para acceder, se deben realizar compras presenciales y pagar mediante MODO BNA+, escaneando el QR y seleccionando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard o una tarjeta de débito Mastercard del Banco Nación, según las condiciones de la promoción.

Supermercados.

A diferencia de Chango Más, el descuento no se aplica directamente en la caja: el reintegro se acredita en la cuenta monetaria del cliente dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra. Para recibirlo, esa cuenta debe estar asociada a MODO BNA+ antes de realizar la operación.

Para obtener los $12.000 de reintegro, es necesario gastar $40.000 en productos incluidos en la promoción. El beneficio no alcanza a pagos realizados con otras billeteras virtuales ni a operaciones abonadas con saldo en cuenta.

Cuánto se puede ahorrar antes de que termine octubre

Los descuentos de MODO y Banco Nación tienen topes diferentes según el supermercado y la cantidad de jornadas disponibles. Para quienes todavía no aprovecharon las promociones, el ahorro potencial hasta fin de mes es el siguiente:

Chango Más: hasta $15.000 en el último miércoles de octubre, el día 28, con una compra que alcance el tope del beneficio.

hasta $15.000 en el último miércoles de octubre, el día 28, con una compra que alcance el tope del beneficio. Toledo: hasta $12.000 de reintegro semanal, sujeto a la vigencia y a las condiciones de la promoción.

En total, quienes cumplan los requisitos podrían obtener hasta $27.000 entre ambos supermercados antes de finalizar octubre, siempre que las compras sean elegibles y se respeten los topes correspondientes. Este cálculo no incluye descuentos adicionales de otras cadenas adheridas.

La clave para aprovechar los beneficios es revisar las condiciones de cada promoción antes de pagar, verificar qué productos participan y utilizar exclusivamente los medios de pago habilitados. Los importes anunciados son máximos posibles, no descuentos garantizados para cualquier compra.