El Mont-Blanc, la montaña más alta de los Alpes donde murió Gabriel Ansiaume este viernes.

El enólogo argentino Gabriel Ansiaume falleció este jueves en un trágico accidente mientras hacía escalada libre en el Chamonix-Mont Blanc, en Francia, cuando cayó al vacío junto con su compañero que por suerte sobrevivió. Según informó el diario francés Le Parisien, el hecho ocurrió alrededor del mediodía francés de este viernes en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas del macizo, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura.

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Según reportó el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix, los argentinos estaban en una excursión por una ruta de escalada cuando, por causas que todavía se están investigando, ambos montañistas resbalaron y cayeron al corredor de los Papillons, varios cientos de metros abajo.

Ansiaume, argentino y mendocino, estaba en Europa por motivos laborales. Aficionado a la escalada, le pidió a su primo también argentino que vive en ese país compartir esa actividad. Según medios franceses, el primo de Ansiaume sobrevivió pero presentaba un traumatismo en la columna y tuvo que ser evacuado por vía aérea hasta el hospital de Sallanches, en Alta Saboya, donde permanece internado.

De acuerdo a las investigaciones, el accidente ocurrió después de estar en la cumbre de la montaña, mientras practicaban rapel para el descenso. Descartaron en principio que el accidente se produjera por las condiciones climáticas en la elevación más emblemática de los Alpes.

Gabriel Ansiaume.

Quién era Gabriel Ansiaume y cuál fue su paso por la enología

Ansiaume, también conocido por sus amigos como "Rata", contaba con una reconocida trayectoria vinculada a la industria del vino. En los últimos años, el enólogo llegó a llevar adelante una amplia cantidad de proyectos personales, entre ellos la línea Contrabando, de la bodega Tierras Altas, iniciativa que hizo junto a su amigo Federico Vargas Arizu.

Tal como había contado el propio Ansiaume en su momento, el proyecto comenzó durante la pandemia, en 2020. En entrevistas en medios explicó que los primeros pasos de la iniciativa "estuvieron marcados por las restricciones de la cuarentena" y que incluso tuvo que "buscar personalmente las uvas en una finca".

"Lo que hemos mantenido siempre es seguir divirtiéndonos, disfrutando la amistad, la forma creativa que trabajamos y creamos", afirmó sobre lo que los motivó a avanzar con el emprendimiento.

Las despedidas a Ansiaume en redes sociales

"Mi hermano del alma por siempre y para siempre, luz de la vida eterna, el abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar", posteó Vargas Arizu, minutos después después de conocer la muerte de Ansiaume.

En tanto, distintos colegas y familiares de Ansiaume hablaron en medios locales tras conocer la noticia. "Nos quedamos con su irremplazable calidad humana", dijo uno de sus compañeros más cercanos.

Dónde queda el macizo Chamonix-Mont Blanc

El macizo del Mont Blanc se encuentra en los Alpes occidentales, justo en la frontera entre Francia e Italia, extendiéndose también hacia el suroeste de Suiza. La zona del trágico accidente, el Chamonix-Mont Blanc, pertenece al departamento de Alta Saboya (Haute-Savoie), en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, al sureste de Francia.

Esta cadena montañosa es una de las más emblemáticas de Europa y alberga el pico del Mont Blanc (4.805 metros), el punto más alto de Europa occidental. La aguja donde ocurrió el hecho, la Aiguille du Peigne (3.192 metros), forma parte de las famosas Aiguilles de Chamonix, ubicadas directamente sobre el valle y la ciudad homónima de Chamonix.