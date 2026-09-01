Sufrió un ACV: murió un histórico cantante argentino de la música romántica a los 79 años

El cantante argentino Beto Orlando falleció a los 79 años luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) el 31 de agosto en la ciudad de La Plata. La noticia fue confirmada por la conductora Silvana De Francesco a través de la plataforma digital X, donde comunicó el fallecimiento del reconocido artista.

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Beto Orlando falleció tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas (NA), durante sus últimos días de vida, Beto Orlando atravesó un complejo cuadro de salud que derivó en un ACV y posteriormente en su muerte. El cantante, reconocido por su extensa trayectoria dentro de la música romántica y melódica argentina, había desarrollado una carrera de más de cuatro décadas y se mantuvo como una figura cercana al público.

La información sobre su fallecimiento fue publicada por la Agencia Noticias Argentinas y también fue levantada por Cadena 3, que citó a NA como fuente. Ambos sitios periodísticos confirman la muerte del cantante a los 79 años y de los problemas de salud que atravesó antes de su fallecimiento.

Quién era Beto Orlando

Beto Orlando nació en la provincia de Buenos Aires, pero su historia personal y profesional quedó estrechamente ligada a la ciudad de La Plata, donde se instaló junto a sus padres cuando tenía siete años. Fue ahí donde comenzó su carrera profesional en la música y dio sus primeros pasos hasta alcanzar el reconocimiento que obtuvo a lo largo de su trayectoria.

Durante más de 40 años de carrera ininterrumpida, Orlando se convirtió en una de las voces destacadas del género romántico nacional. Su voz inconfundible y su estilo cercano le permitieron llegar a distintas generaciones y mantenerse vigente a lo largo del tiempo. Entre sus clásicos más aclamados, destacan Dios del Olvido, Aquellos besos que te di, No me des tu adiós mi amor y Tú eres mi destino, Doce rosas, Himno al amor, Venecia sin ti, Tu mundo y el mío y Ansiedad.