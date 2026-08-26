Sufrió un paro cardíaco: dolor por la muerte de una querida periodista a los 77 años.

Los medios de comunicación despiden a una querida profesional. La periodista musical Vernell Hackett, reconocida por sus décadas de cobertura de la escena musical de Nashville, murió el 14 de agosto en Chicago luego de sufrir un paro cardíaco. Tenía 77 años.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue editora de importantes publicaciones, cofundó American Songwriter y construyó vínculos con algunas de las principales figuras de la música country.

Nacida como Vernell Dell Boswank, Hackett creció en Riesel, una pequeña localidad de Texas, y estudió en la Sam Houston State University. En sus comienzos había pensado dedicarse al periodismo policial, pero su interés por la música terminó orientando su carrera hacia otra especialidad.

Junto a su esposo Ken se mudó primero a Buffalo, Nueva York, para estar cerca de la familia de él, y posteriormente ambos se instalaron en Nashville. Allí comenzó a trabajar para el agente de contrataciones Tandy Rice en Top Billing International, compañía que representaba a artistas como Dolly Parton, Jim Ed Brown, Jerry Clower, Porter Wagoner y Tom T. Hall.

Sufrió un paro cardíaco: dolor por la muerte de una querida periodista a los 77 años.

Su vínculo con grandes artistas

Además del periodismo, Hackett trabajó en relaciones públicas y formó parte del área de comunicaciones de la Country Music Association. Durante los años '80 acompañó profesionalmente a Chris LeDoux, entonces un joven jinete de rodeo que también soñaba con convertirse en cantante de country. LeDoux alcanzó posteriormente el top 10 de Billboard Country Airplay con “Whatcha Gonna Do With A Cowboy”, en 1992.

Hackett también representó a artistas como Dale Ann Bradley, Jesse y Noah, John McEuen, Ryan Murphey, Joni Harms y Randy Huston. Además, escribió libros, entre ellos una biografía de Carrie Underwood y Ghosts, Gangsters and Gamblers of Las Vegas.