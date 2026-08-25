Se desconocen las causas: sorpresa por la muerte de un famoso actor a los 29 años

La familia de un reconocido actor confirmó el fallecimiento del artista a los 29 años por causas desconocidas.

El actor de contenidos para adultos Zachary Jaghab, más conocido por su nombre artístico Christian Styles, murió el 20 de agosto a los 29 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en GoFundMe, donde también iniciaron una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir los gastos del funeral y el entierro.

Zachary Jaghab mediante su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, sus familiares informaron que los padres del artista, Johnny y Ellen, “también están lidiando con graves problemas de salud, incluido el cáncer, lo que hace que esta época sea aún más difícil”.

Por su parte, la unidad forense del condado de Wayne, en Nueva Jersey, Estados Unidos, confirmó la muerte de Jaghab a la revista PEOPLE. Sin embargo, el organismo oficial no brindó detalles sobre la causa ni sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Quién era Zachary Jaghab

Jaghab comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento para adultos LGBTQ+ en 2021, iniciando así una carrera que, en pocos años, le permitió alcanzar una importante presencia dentro del mundo de contenido para adultos y de las plataformas digitales. Con el paso del tiempo, logró reunir una comunidad de seguidores de más de un millón de personas entre sus cuentas de Instagram y X.

Desde estas plataformas no solo compartía contenido relacionado con su actividad, sino que también utilizaba sus redes para mantener el contacto con sus seguidores y promocionar su página de OnlyFans, una plataforma basada en un sistema de suscripción que permite a los creadores ofrecer contenido directamente a su audiencia.

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó en 2023, cuando fue reconocido por el público en los GayVN Awards. Ese año, Jaghab, conocido profesionalmente como Christian Styles, obtuvo junto a su compañero Chris Damned el premio Favorite All-Male Creator Collab, una categoría determinada mediante votación de los seguidores.