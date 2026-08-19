Dolor en la cumbia: murió la hija de un ícono del género a los 23 años

El ámbito de la cumbia y la música popular atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo. La joven de 23 años venía dando una batalla contra una enfermedad oncológica que le había sido detectada durante 2025.

A lo largo del último año, Florencia hizo diversos abordajes médicos en Uruguay, Brasil y Estados Unidos, llegando a formar parte en sus últimos meses de ensayos clínicos centrados en la mutación genética KRAS G12D. La triste noticia fue comunicada formalmente por Diego Sorondo, representante del Lucas Sugo, y por el equipo de Sentimientos Producciones, quienes expresaron sus condolencias a la familia y solicitaron reserva en este difícil momento.

A través de la nota oficial, la producción dedicó sentidas palabras en memoria de la joven: "Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros". Asimismo, el equipo del cantante extendió su gratitud hacia los seguidores por las innumerables muestras de afecto y las plegarias recibidas en respaldo al entorno íntimo del músico.

Debido al desenlace, el entorno de Sugo confirmó la suspensión y reprogramación de las presentaciones que Sugo tenía agendadas para este fin de semana en el norte del país. Los compromisos suspendidos incluyen sus shows del sábado 22 de agosto en las localidades chaqueñas de Las Breñas y Charata, así como la fecha del domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.

Lucas Sugo y su hija.

Cómo creció Lucas Sugo

Lucas Sugo nació en Tacuarembó el 15 de abril de 1978 pero a los dos años se mudó con su familia a Rivera. Realizó sus estudios primarios en la Escuela N° 1 de esa localidad y comenzó desde la infancia una formación musical académica que lo llevó a obtener los títulos de profesor de guitarra, piano y canto en instituciones como la Escuela de Música Eduardo Fabini, el Conservatorio América y el Conservatorio Melody.

Hijo de la docente y compositora Lucía Rodríguez, y sin un vínculo cercano con su padre, el artista mostró vocación por la música desde sus primeros años, asentando en Rivera las bases académicas que precedieron a su posterior desarrollo profesional. El cantante y compositor uruguayo inició su trayectoria profesional en 2002 como vocalista y guitarrista de la agrupación Sonido Profesional.