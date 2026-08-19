La música argentina y el folklore atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de José Luis "Pucho" Ponce, bajista histórico de Los Tekis. La triste noticia golpeó con fuerza al ambiente cultural y a los seguidores de la banda jujeña, quienes manifestaron su pesar en redes sociales ante la partida de un músico muy querido en la escena, dejando un enorme vacío en el grupo con el que compartió innumerables escenarios y festivales a lo largo del país.

A través de un comunicado compartido en sus canales oficiales, sus compañeros de grupo volcaron todo su desconcierto y tristeza por la partida de Pucho tras batallar contra un tumor por el que debió ser operado recientemente. En sus palabras, expresaron la incomprensión de pasar repentinamente de la cotidianeidad al duelo, recordando que no existen términos para retratar "el vacío que sentimos en este momento".

Asimismo, Los Tekis evocaron con nostalgia "las charlas materas entre miles de anécdotas y las risas que nos regaló el camino", definiendo la figura del músico conocido como "Puchito" como un ser cálido, de presencia inmensa y corazón generoso. Más allá del dolor físico por la pérdida, la agrupación dejó en claro que la impronta del artista seguirá viva en la identidad festiva de la banda: "Su alma creativa continuarán presentes en cada canción y en cada corazón carnavalero. Hasta el otro carnaval, ya nos reencontraremos, cuando sea la hora", concluyó el mensaje con el que el grupo abrazó para siempre la memoria de su hermano de la vida.

La conmoción en la comunidad folklórica y entre sus pares se manifestó de inmediato al conocerse la noticia de su fallecimiento. Una de las dedicatorias más emotivas fue la de Soledad Pastorutti, quien expresó: “Que pena tan grande, cómo vamos a extrañar a este gran compañero. Los abrazo con todas mis fuerzas amigos, cariños para ustedes y para la familia de mi amigo Pucho”. En la misma línea, el grupo Ceibo compartió sus condolencias hacia el entorno del músico: “Te vamos a recordar por siempre como el gran tipo que fuiste Pucho querido. ¡Abrazos Tekis hermanos del alma!”.

Posteo de Los Tekis.

Quién fue José Luis "Pucho" Ponce

Originario de Villa Nueva, Córdoba, Ponce ingresó a la formación jujeña en 1995 para consolidarse como la base rítmica de la banda a lo largo de más de treinta años. De forma paralela a su labor artística con el instrumento, desarrolló facetas en la radiodifusión y la ilustración. “Me gustaba la batería pero a los 16 me prestaron un viejo bajo Faim y al poco tiempo me ganaba mis primeros pesos en una orquesta de baile de la zona. Formé un grupo de rock, Universo, y a los 20 me mude a Córdoba capital para estudiar ingeniería”, contó Pucho segun citó Radio Folklore 90.

Tras instalarse en Italia en 1987 -país donde residió durante siete años-, retornó a la Argentina y contactó con los integrantes de Los Tekis mediante Pepe, sonidista del proyecto que venía de obtener la Consagración en Cosquín 1995. Aunque su incorporación inicial junto a Walter Sader buscaba cubrir únicamente las fechas fijadas para la temporada de verano, terminó integrándose al conjunto de forma permanente.