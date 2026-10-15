Yerba Mate Piporé, junto al Museo del Mate y Usina Matera, llevarán adelante el primer Campeonato de la Montañita en el Mate en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una competencia que pondrá a prueba la técnica de los participantes para preparar esta infusión tradicional argentina.

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El encuentro se realizará el viernes 16 de octubre, desde las 18, en el Museo del Mate, ubicado en avenida de Mayo 853. La propuesta convoca a los aficionados a demostrar su destreza para formar una montañita firme y resistente.

¿Cómo participar del Campeonato de la Montañita?

Las inscripciones para competir en el primer Campeonato de la Montañita en el Mate cerraron el miércoles 14 de octubre a las 23.59. Quienes no se hayan anotado dentro del plazo deberán consultar con la organización si existe la posibilidad de sumarse. El público también podrá asistir de forma gratuita, pero deberá completar una inscripción previa mediante el formulario habilitado para el evento.

La dinámica de la competencia pondrá a prueba la capacidad para armar una montañita firme, inclinada y resistente. Cada concursante deberá llevar su propio mate, mientras que los organizadores entregarán la misma yerba Piporé Sin Palo, un termo y una bombilla para todos, con el objetivo de que compitan en condiciones equivalentes.

Antes de comenzar, se inspeccionarán las unidades y cada participante dispondrá de cinco minutos para preparar la estructura. Después, el jurado evaluará la resistencia y la durabilidad de la montañita durante las cebadas, con pruebas destinadas a determinar qué armado conserva mejor su forma.

Los tres primeros puestos recibirán premios vinculados con la cultura matera. El ganador obtendrá cinco kilos de yerba Piporé Sin Palo, una mochila de la marca, un kit del Museo del Mate con termo, mate y yerbera grabados, y una bombilla Purinox. Quienes terminen en segundo y tercer lugar también recibirán productos del museo y yerba.

Además, todos los competidores se llevarán un paquete de yerba como obsequio. Para quienes prefieran observar el certamen, el museo habilitará espacios desde los que se podrá seguir la competencia y contará con una barra de mate.

¿Cómo llegar al Museo del Mate?

Primer Campeonato de la Montañita en el Mate