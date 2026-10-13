Dónde quedan los dos bares de Buenos Aires reconocidos entre los mejores 50 del mundo

Dos bares de Buenos Aires están entre los 50 mejores establecimientos de coctelería del mundo. Así lo determinó la edición 2026 del ranking “The 50 Best Bars”. Tres Monos alcanzó el puesto 21 y Víctor Audio Bar, |que debutó en la clasificación, quedó en el casillero 31 durante una ceremonia celebrada en Milán, Italia.

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La lista se publica desde 2009 y se elabora a partir de los votos de más de 800 especialistas de distintos países. Para los profesionales de las bebidas y el público aficionado a la coctelería, los premios ocupan un lugar central en el calendario del sector. La selección de 2026 incluyó bares de 26 ciudades.

Tres Monos, la coctelería de productos argentinos en el puesto 21

Según describieron en el sitio oficial del ranking mundial, en un edificio de esquina en Buenos Aires, una fachada negra y luces de neón rosa con cabezas de primates presentan a Tres Monos.

El bar, dirigido por Seba Atienza, Charly Aguinsky y Gustavo Vocke, dispone de 11 asientos en la barra y cuatro mesas. Las paredes están cubiertas de grafitis y pegatinas; la música incluye rock de distintas épocas y suele haber un DJ en vivo. En 2023, el establecimiento recibió el Michter’s Art of Hospitality Award, una distinción que reconoce la hospitalidad.

Siempre de acuerdo con los autores del listado, la propuesta de Tres Monos se apoya en ingredientes y bebidas de origen argentino. El equipo colabora con destilerías para crear productos propios, entre ellos un whisky estilo bourbon hecho con granos locales, sake y vinos como sauvignon blanc y pét-nat, que utilizan en cócteles.

El Julep de D10S es un homenaje a Diego Armando Maradona: lleva un licor elaborado con tres hierbas argentinas, amaros, miso de fresa y pomelo.

“Argentina es un país con un contexto muy particular y cambiante, y creemos que una de las claves está en saber observar qué quiere el público en un determinado momento. Incluso, a veces, entender qué necesita antes de que el propio consumidor pueda identificarlo”, señaló Atienza.

Víctor Audio Bar debutó en el puesto 31 con una barra de vinilos en Palermo

Victor Audio Bar, ubicado en Palermo, nació de una colaboración entre el equipo de Tres Monos y el restaurante local Niño Gordo. Tras unas cortinas, el lugar propone un lounge inspirado en Nueva York y en los bares de música japoneses, en pleno corazón de Buenos Aires, según señalaron en el sitio oficial del ranking.

El local cuenta con dos DJs cada noche. Los clientes pueden ocupar sillones de terciopelo rojo o mesas de mármol, donde se sirven croquetas de macarrones con queso, cóctel de gambas y chuletón.

En la barra, el equipo encabezado por Demian Cocha prepara clásicos como Clover Club, Sazerac y Whisky Sour. También funciona una barra de martinis: el 50/50 se sirve agitado o removido con ginebra, junto con un Sidecar y varios adornos. El Porn Star figura entre los cócteles con mayor demanda.

La música marca la dinámica de la sala. Algunos asistentes bailan frente a la cabina del DJ cuando suenan canciones de la década de 1980; otros escuchan la máquina de discos dorada mediante auriculares. Las escaleras hacia los baños del subsuelo se iluminan automáticamente.

Bar Leone retuvo el primer puesto mundial y el título asiático

Bar Leone de Hong Kong, volvió a ocupar el primer lugar de la clasificación y retuvo los títulos de The World’s Best Bar y The Best Bar in Asia. El establecimiento abrió en 2023 en el barrio Central y fue cofundado por el bartender italiano Lorenzo Antinori.

El proyecto toma como referencia los bares del barrio romano de Trastévere. Su filosofía, denominada Cocktail Popolari, se traduce como “cócteles para la gente” y se basa en una hospitalidad sencilla y en cócteles ejecutados con precisión. La decoración incorpora madera, artículos de colección de fútbol y referencias italianas antiguas. La oferta incluye clásicos con influencias italianas, además de aperitivos como aceitunas ahumadas y sándwiches de mortadela.

El ascenso del establecimiento fue rápido: debutó en el primer puesto de Asia’s 50 Best Bars en 2024, retuvo la corona regional en 2025 y ese año fue elegido como el mejor bar del mundo, después de haber ocupado el segundo lugar global en 2024. “Convertirse en el primer número uno de Asia ya era un logro extraordinario, que Lorenzo y su equipo se merecían por completo, pero revalidar el título por segundo año consecutivo demuestra el verdadero impacto de Cocktail Popolari”, afirmó Faye Huggett, directora de Comunidad de The 50 Best Bars.

En esa línea, Huggett sostuvo que los resultados reflejan el talento, la dedicación y la hospitalidad de los equipos, tanto en destinos reconocidos como en nuevos establecimientos.

París superó a Londres y empató con Nueva York como la ciudad con más bares

Por primera vez, París superó a Londres como la ciudad europea con mayor cantidad de representantes y, con cuatro establecimientos, empató con Nueva York como la urbe con más bares en el listado. Los bares parisinos fueron The Cambridge Public House, en el puesto 13; Bar Nouveau, en el 15; la nueva incorporación De Vie, en el 23; y Danico, en el 26. Esas cuatro presencias representan casi una cuarta parte de las 18 incorporaciones europeas.

Londres y Atenas tuvieron tres locales cada una. En la capital británica, Connaught Bar fue octavo, Satan’s Whiskers quedó 29 y Waltz, nueva incorporación, alcanzó el 32. Panda & Sons, de Edimburgo, recibió el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award por su menú Transcend. Atenas ubicó a Line en el quinto puesto, a The Bar in Front of the Bar en el 19 y a la nueva incorporación Barro Negro en el 40. The Bar in Front of the Bar avanzó 28 posiciones y ganó el Nikka Highest Climber Award.

El título de The Best Bar in Europe 2026 fue para Moebius Milano, de Milán, segundo en el listado. En Italia, Locale Firenze alcanzó el puesto 33. En España, Sips y Paradiso, ambos de Barcelona, quedaron en los lugares 16 y 17, respectivamente. Paradiso recibió el Rémy Martin Legend of the List Award y Angelita, de Madrid, ingresó en el puesto 50.

Nueva York y Ciudad de México concentraron varias de las entradas americanas

Nueva York reunió cuatro bares: Schmuck debutó en el puesto 11; Sip & Guzzle quedó 14; Martiny’s, 46; y Bar Snack, otra incorporación, 49. Takuma Watanabe, cofundador y director de Bebidas de Martiny’s, fue elegido Altos Bartenders’ Bartender.

En Ciudad de México, Handshake Speakeasy ocupó el sexto puesto y recibió el título de The Best Bar in North America. Bar Mauro entró en el número 10 y ganó el Disaronno Highest New Entry Award, mientras que Tlecān llegó al 47. El Gallo Altanero, de Guadalajara, regresó al listado en el puesto 28.

En América del Sur, Alquímico, de Cartagena, ocupó el tercer lugar y fue nombrado The Best Bar in South America. El establecimiento había sido distinguido recientemente con el Michter’s Art of Hospitality Award. Mamba Negra y Bar Carmen, ambos de Medellín, se situaron en las posiciones 22 y 39. Lima tuvo a Lady Bee en el noveno puesto, tres lugares por encima de su clasificación anterior y a Sastrería Martínez en el 37. En São Paulo, Exímia debutó en el puesto 20 y Tan Tan fue 35.

Los premios especiales

Three Horses, de Melbourne, quedó en el puesto 84 de la lista ampliada y ganó el premio concedido por el equipo de The 50 al establecimiento que considera con mayor potencial de ingresar en el futuro a los 50 primeros. Saikindō, de Abu Dabi, obtuvo el SevenRooms Best Bar Design Award. El establecimiento se encuentra detrás de un taller de moda del Four Seasons Hotel Abu Dhabi, en la isla Al Maryah, y propone una reinterpretación del bar japonés de escucha. Su diseño incorpora una arquitectura inspirada en altavoces, acústica y elementos que combinan referencias japonesas con creatividad contemporánea. El premio surgió de una convocatoria a bares de todo el mundo evaluada por un jurado de especialistas en diseño de hospitalidad.

Panda & Sons recibió el Siete Misterios Best Cocktail Menu Award por Transcend, una carta que combina una narrativa, técnica y presentaciones destinadas a cuestionar las percepciones. El galardón está abierto a bares de todo el mundo y lo evalúan los 29 Academy Chairs. El Roku Industry Icon Award reconoció a Shingo Gokan por su trayectoria como bartender, emprendedor y mentor. Gokan obtuvo reconocimiento internacional en Nueva York y luego impulsó proyectos como Speak Low, en Shanghái; The SG Club, en Tokio; y Sip & Guzzle, en Nueva York. Su trabajo combina precisión japonesa, creatividad y hospitalidad.

Bar Mauro recibió el Disaronno Highest New Entry Award tras entrar en el puesto 10. Schmuck obtuvo el Three Cents Best New Opening por ser el bar inaugurado durante el período de votación que debutó en la posición más alta, el número 11. The Bar in Front of the Bar ganó el Nikka Highest Climber Award por subir 28 lugares hasta el 19. Paradiso fue distinguido con el Rémy Martin Legend of the List Award por mantener la trayectoria más constante desde el inicio de la clasificación. Giacomo Giannotti y Margarita Sader fundaron el bar en 2015. El establecimiento de Barcelona fue elegido como el mejor del mundo en 2022.