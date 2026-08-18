Quiénes perdieron el 50% de descuento en SUBE en agosto de 2026: a qué se debe

La Red SUBE cambió su funcionamiento en agosto de 2026 y el impacto se siente especialmente entre los pasajeros que viajan desde el conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires. Quienes llegan en tren y luego continúan su recorrido en subte porteño ya no reciben el descuento del 50% que se aplicaba sobre el segundo tramo del viaje.

El beneficio no desapareció por completo, pero sí se redujo su alcance. La modificación dejó afuera de la integración a determinados servicios provinciales y municipales, mientras que la Ciudad mantiene el esquema para las combinaciones realizadas exclusivamente entre medios de transporte bajo su jurisdicción. El cambio vuelve a poner en primer plano la disputa entre Nación y Ciudad por el financiamiento de los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Qué pasó con el descuento del 50% de la Red SUBE

La Red SUBE permite integrar distintos viajes realizados dentro de una ventana de 120 minutos. Bajo el esquema tradicional, el primer viaje se abona a tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercer viaje se aplica una reducción del 75%.

El problema para muchos pasajeros aparece cuando el recorrido combina jurisdicciones diferentes. Desde agosto, el beneficio dejó de aplicarse en determinados viajes que involucran trenes y colectivos provinciales o municipales, mientras que las combinaciones que permanecen dentro de la órbita porteña conservan la bonificación.

Uno de los casos más relevantes es el de quienes llegan desde el conurbano en tren y luego toman el subte en la Ciudad. En ese recorrido, el segundo tramo dejó de tener el descuento del 50%, por lo que el pasajero debe pagar el subte a tarifa plena.

Quiénes siguen teniendo el beneficio

La eliminación no alcanza a todas las personas que utilizan la Red SUBE. El descuento continúa vigente en las combinaciones entre el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas que permanecen bajo administración de la Ciudad.

Entre las líneas que mantienen el beneficio estaban la 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Tarjeta SUBE.

También se mantiene el esquema cuando el recorrido comienza en el subte y continúa en tren o en colectivos administrados por la Ciudad, de acuerdo con las condiciones vigentes del sistema. En esos casos, la integración tarifaria continúa operando dentro de la ventana de 120 minutos.

Además, la modificación de la Red SUBE no elimina otros beneficios específicos. La Tarifa Social Federal, por ejemplo, continúa vigente para los grupos contemplados por la normativa nacional. Desde julio de 2026, el beneficio establece un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia para quienes tengan una SUBE personalizada con el atributo correspondiente.

Por qué se eliminó el descuento en esos viajes

Detrás del cambio aparece una disputa política y fiscal entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Según la explicación del Gobierno porteño, Nación dejó de cubrir desde octubre de 2024 el costo de las combinaciones entre servicios pertenecientes a distintas jurisdicciones y durante un período la Ciudad absorbió ese gasto para evitar trasladarlo a los pasajeros.

La administración porteña sostiene que mantener ese esquema dejó de ser sostenible desde el punto de vista fiscal y decidió conservar las bonificaciones sólo cuando los medios utilizados durante el recorrido se encuentran dentro de su jurisdicción. De esta manera, el costo de las combinaciones interjurisdiccionales queda fuera del esquema porteño de descuentos.

Nación, en cambio, rechaza esa interpretación. Desde el Gobierno nacional sostienen que el subsidio de Red SUBE correspondiente al subte era absorbido por la Ciudad y que Nación financiaba los colectivos de jurisdicción nacional. La discusión forma parte de una política más amplia de reducción y redistribución de subsidios al transporte.

El antecedente ayuda a entender el cambio actual. En 2024, el Gobierno nacional había anunciado que mantendría la Red SUBE en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y en los trenes, mientras que la discusión sobre quién debía financiar los servicios de jurisdicción provincial y municipal ya anticipaba el conflicto que ahora impacta directamente sobre los usuarios.

Qué cambia para quienes viajan desde el conurbano

El efecto más concreto se observa en quienes realizan diariamente el trayecto tren + subte para ingresar a la Ciudad. Antes podían aprovechar el 50% de descuento correspondiente al segundo tramo. Desde agosto, esa combinación dejó de recibir la bonificación cuando el recorrido comienza en un servicio que queda fuera del esquema porteño.

En otras palabras, no se eliminó toda la Red SUBE, sino que se recortaron las combinaciones alcanzadas por el beneficio. El resultado es que determinados pasajeros que realizan viajes interjurisdiccionales deben afrontar un costo mayor por el mismo recorrido que realizaban hasta julio.

La modificación convierte así una discusión sobre subsidios y competencias entre jurisdicciones en un impacto directo sobre el bolsillo de los usuarios del transporte público del AMBA. Para quienes viajan todos los días desde la provincia hacia Capital, la diferencia acumulada puede sentirse especialmente a fin de mes.