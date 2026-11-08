Quiénes son los custodios que protegen al papa León XIV: la seguridad del Sumo Pontífice

La visita del papa León XIV a la Argentina no solo movilizará a miles de fieles y una importante comitiva de funcionarios, religiosos y periodistas. Detrás de cada aparición pública del Sumo Pontífice habrá un dispositivo de seguridad especializado, integrado por hombres que tienen la misión de protegerlo durante sus traslados, encuentros y celebraciones multitudinarias.

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La estructura estará encabezada por dos cuerpos del Vaticano con funciones diferentes pero complementarias: la Gendarmería Vaticana, comandada por Gianluca Gauzzi Broccoletti, y la Guardia Suiza Pontificia, que tiene como comandante a Christoph Graf. Durante la gira por el país, ambos equipos deberán trabajar de manera coordinada con las fuerzas de seguridad argentinas para garantizar la protección del Papa en cada una de las ciudades que visitará.

Quiénes son los custodios del papa León XIV: los responsables de su seguridad

Uno de los principales responsables de la protección del pontífice es Gianluca Gauzzi Broccoletti, comandante del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano y director de los Servicios de Seguridad y Protección Civil. Fue designado para el cargo por el papa Francisco en octubre de 2019, después de desempeñarse como segundo al mando del organismo.

La Gendarmería Vaticana es un cuerpo policial que tiene entre sus responsabilidades la seguridad del Papa, el mantenimiento del orden público, la protección de personas y edificios y la prevención de delitos dentro del territorio vaticano. También interviene en los desplazamientos del pontífice, tanto en Italia como durante sus viajes internacionales.

En una entrevista publicada por el propio Vaticano en 2024, Gauzzi Broccoletti definió la protección del Sumo Pontífice como la primera tarea de la Gendarmería. El comandante también explicó que el trabajo requiere cooperación con los organismos policiales y de seguridad de otros países.

La otra institución central es la Guardia Suiza Pontificia, encabezada por el coronel Christoph Graf. Se trata de uno de los cuerpos militares más antiguos y reconocibles del mundo. Su misión principal es velar por la seguridad personal del Papa y de su residencia.

Papa León XIV.

Guardia Suiza y Gendarmería Vaticana: cuáles son las diferencias

Si bien suelen aparecer asociadas, la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana no son el mismo organismo y tienen responsabilidades específicas. La Guardia Suiza Pontificia fue fundada en 1506 por el papa Julio II y está integrada por ciudadanos suizos. Su tarea principal es custodiar al pontífice y su residencia, vigilar los accesos al Vaticano y acompañarlo durante sus viajes apostólicos.

Su imagen más conocida es la de los uniformes coloridos, con franjas azules, rojas y amarillas, que utilizan sus integrantes durante las ceremonias oficiales. Sin embargo, durante los desplazamientos internacionales, un grupo reducido de guardias acompaña al Papa vestido de civil para integrarse al dispositivo de protección.

Guardia Suiza.

La Gendarmería, por su parte, tiene funciones policiales y de seguridad más amplias. Es responsable de organizar y coordinar las tareas vinculadas con la protección del pontífice, además de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los lugares y las personas bajo su jurisdicción.

En los viajes fuera del Vaticano, ambos cuerpos trabajan de manera conjunta y deben articular sus tareas con las autoridades del país anfitrión. Durante la gira sudamericana, la Gendarmería tendrá la conducción general del dispositivo vaticano, mientras que la Guardia Suiza aportará personal especializado.

Cómo será la seguridad del papa León XIV durante su visita a la Argentina

La llegada de León XIV al país requerirá una coordinación entre los equipos de seguridad del Vaticano y los organismos argentinos. La protección deberá contemplar los traslados del pontífice, las celebraciones religiosas, los encuentros institucionales y las actividades que convocarán a miles de personas.

La Gendarmería Vaticana será la encargada de coordinar sus movimientos con las fuerzas locales, mientras que la Guardia Suiza participará del esquema de protección personal. La organización también deberá contemplar las particularidades de cada destino: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

El dispositivo formará parte de una comitiva oficial de alrededor de 150 personas, integrada por funcionarios de la Santa Sede, personal médico, responsables de protocolo, comunicadores, técnicos y custodios. A ese grupo se sumarán aproximadamente 75 periodistas internacionales que acompañarán al Papa durante la gira.

La seguridad será, así, una de las estructuras menos visibles pero más importantes de la visita apostólica. Detrás de cada recorrido y de cada encuentro público habrá un trabajo conjunto entre los organismos vaticanos y las autoridades argentinas, con una responsabilidad central: garantizar la protección de León XIV durante su primera visita al país como pontífice.