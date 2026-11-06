Guía para el peregrino: una por una, todas las recomendaciones para disfrutar de la visita del papa León XIV en PBA

En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la provincia de Buenos Aires desarrollará un operativo integral durante los dos episodios centrales que tendrán lugar dentro del territorio bonaerense: la recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y la masiva misa frente a la Basílica de Luján. Los dos dispositivos planificados por el gobierno de Axel Kicillof se coordinarán en articulación con distintos municipios, las organizaciones participantes del evento y contará con un importante despliegue de personal e infraestructura tendiente a garantizar la prevención sanitaria y la seguridad de los peregrinos.

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La puesta en marcha de los dispositivos sanitarios y de seguridad montados por las autoridades bonaerenses comenzarán el lunes 9 de noviembre en Claypole y finalizará el miércoles 11 en el municipio de Luján. Los operativos movilizarán a más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles y 2 helicópteros sanitarios. Asimismo se montarán 15 puestos médicos de alta complejidad y 4 hospitales de campaña.

La estrategia de prevención dispuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para la visita papal también contempla la participación de 12.000 efectivos de seguridad con motos y helicópteros así como más de 15.000 voluntarios capacitados por personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía.

Desde los equipos responsables de la organización de los dispositivos bonaerense convocan a participar con información para garantizar cuidados individuales y colectivos frente a una jornada que será histórica. En ese sentido, el gobierno bonaerense enfatiza la relevancia de informarse sobre los cortes y controles programados junto a los recorridos que solo se podrán realizar a pie.

Los dos eventos que tendrán al papa León XIV como protagonista en el territorio bonaerense podrán ser seguidos por quienes se acerquen a través de pantallas gigantes con transmisión en vivo. La organización también dispondrá de baños para los asistentes, carpas eucarísticas para el acompañamiento religioso y espacios de asistencia para personas extraviadas.

Claypole: la visita al Cottolengo Don Orione

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, un espacio que alberga a 400 personas con discapacidad. El establecimiento está ubicado en la avenida Lacaze 3963 de Claypole en Almirante Brown. El recorrido papal para llevar a las instalaciones comenzará en la Ciudad de Buenos Aires donde se hospedará durante su visita y atravesará Lomas de Zamora, el límite con Esteban Echeverría y Almirante Brown.

El trayecto iniciará a las 8 hs de la mañana cuando León XIV parta desde la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires. El sumo pontífice viajará en auto desde la Avenida 9 de Julio, tomará la Autopista 25 de Mayo y luego irá por la autopista Dellepiane para conectar con la Avenida General Paz.

De allí, la caravana que trasladará al papa y su comitiva tomará el Puente de La Noria, Camino Negro, el Cruce de Lomas, Camino de Cintura y la zona de Burzaco. Para el último tramo del recorrido está previsto que el Papa cambie de vehículo y avance en “papamóvil” durante unas siete cuadras a tan solo 20 km/h para que tenga contacto con las personas presentes.

De acuerdo con la organización montada por el gobierno bonaerense, la zona tendrá sectores delimitados con vallas con el fin de organizar la participación de los peregrinos y vecinos de la zona. Una vez finalizada su visita, su siguiente actividad será una misa prevista a las 11:30hs en el Monumento a los Españoles en el barrio porteño de Palermo.

Circulación y cortes en las inmediaciones del Cottolengo Don Orione

El dispositivo de seguridad y prevención dispuso un corte total en avenida Lacaze, en el tramo lindero al Cottolengo y las últimas cuadras del recorrido, además de controles de seguridad en las calles cercanas que no permitirán el acceso a personas no autorizadas. Desde la organización informaron que el ingreso al perímetro restringido será para quienes tengan acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o pases oficiales. Los sectores vallados estarán destinados a representantes de comunidades, movimientos e instituciones que hayan realizado la inscripción correspondiente.

El operativo sanitario funcionará desde las 16 del domingo 8 hasta las 16 del lunes 9, con 200 trabajadores, 15 postas y 15 ambulancias. Cada posta tendrá coordinación, personal de enfermería, promoción, logística y salud mental.



Cabe destacar que los hospitales de referencia para la visita del papa al Cottolengo Don Orione serán el Dr. Arturo Oñativia, el Néstor C. Kirchner «El Cruce» y el Dr. Lucio Meléndez. También habrá dispositivos de campaña en los CAPS N.º 33, 12 y 21.

Qué se puede llevar y qué está prohibido

Desde la organización informaron que se recomienda llevar agua en botellas plásticas, alimentos con utensilios descartables. También están permitidos llevar termo, mate, gorra, protector solar, repelente, abrigo, capa de lluvia, paraguas plegable, papel higiénico, batería portátil, linterna, bolsa de dormir y aislante. Se admiten reposeras, sillas plegables y banderas sin asta de hasta 2 por 2 metros.

Es importante recordar que no se permite el consumo de alcohol ni el acceso con elementos de vidrio, armas, elementos punzocortantes, pirotecnia, líquidos inflamables, drones, láseres, megáfonos, carpas o sombrillas. Tampoco está habilitado el acceso con valijas, mochilas de más de 15 litros, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, computadoras, walkie-talkies, paraguas no plegables, astas rígidas, objetivos fotográficos desmontables o palos selfie de 20 centímetros o más. No se admiten mascotas, con la excepción de animales de asistencia.

Recomendaciones para peregrinar

Las autoridades bonaerenses recomiendan a quienes decidan participar en Claypole y/o Luján el uso de zapatillas cómodas y llevar medias de repuesto. Además, desde la organización hicieron hincapié en la importancia de mantenerse hidratado con agua potable y beber en forma regular. Asimismo se desalienta el consumo de alcohol y la ingesta de bebidas energizantes.

Se recomienda la elección de alimentos livianos junto a capas y protección para el sol y la lluvia. Además se solicita respetar el descanso del cuerpo a través de todas las pausas necesarias durante la caminata. Ante mareos, malestar o lesiones, se recomienda acercarse a una posta sanitaria o solicitar ayuda al personal identificado.

Quienes deseen realizar actividades turísticas, la provincia de Buenos Aires recomendó el ingreso a la página de Turismo PBA para poder consultar las propuestas de alojamiento, gastronomía, turismo religioso y naturaleza. Asimismo, recomiendan verificar disponibilidad y accesos antes de reservar, ya que el operativo podrá interferir y modificará cierta circulación.

Luján: misa, papamóvil y vigilia

La misa está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10hs, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Antes de la celebración, el Papa recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso a la ciudad hasta la plaza.

Desde las 18 del martes 10 habrá una vigilia con presentaciones musicales y artísticas en la Posta del Encuentro, en el Parque San Martín, cerca de la Basílica. Allí se prevé un área gastronómica y de servicios. En distintos puntos se instalarán pantallas y equipos de sonido para seguir las actividades y la misa.

La Plaza Belgrano será una zona de seguridad restringida, con ingreso para personas con invitación. Quienes no cuenten con ella podrán acceder a los otros sectores habilitados tales como los Patios de Nuestra Señora de Luján y el Parque San Martín.

Horarios y cortes principales

Viernes 6, desde las 20: comienzan restricciones vehiculares en la zona del evento. El municipio prevé cierres graduales en el centro desde el sábado 7.

comienzan restricciones vehiculares en la zona del evento. El municipio prevé cierres graduales en el centro desde el sábado 7. Martes 10, a las 12: se cerrará el acceso vehicular en los puntos de control de las rutas indicadas.

se cerrará el acceso vehicular en los puntos de control de las rutas indicadas. Martes 10, a las 16: se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada.

se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada. Martes 10, a las 18: comenzará la vigilia en el Parque San Martín.

comenzará la vigilia en el Parque San Martín. Miércoles 11, de 0 a 6: está previsto el ingreso peatonal a Plaza Belgrano para quienes tengan invitación.

está previsto el ingreso peatonal a Plaza Belgrano para quienes tengan invitación. Miércoles 11, a las 10: comenzará la misa, cuya finalización está prevista para las 12.

Los horarios pueden modificarse. Antes de viajar, se recomienda revisar los cortes y mapas informados por el municipio de Luján, especialmente si se necesita llegar a un alojamiento o se vive o trabaja en la zona.

Cómo llegar y cuánto habrá que caminar

La Basílica está a unos 68 kilómetros al oeste de la Ciudad de Buenos Aires por lo que desde la organización se recomienda llegar con anticipación, considerar el tren y prepararse para caminar desde los puntos habilitados.

Habrá estacionamientos para autos y micros cerca de los accesos por las rutas nacionales 5 y 7, las provinciales 6, 47, 34 y 192, y la vieja ruta 7. El municipio informa que estarán habilitados desde el viernes 6 y que los cortes vehiculares en los accesos comenzarán a las 12 del martes 10.

Ruta nacional 7: 7,3 kilómetros; ruta nacional 5: 5 kilómetros.

7,3 kilómetros; ruta nacional 5: 5 kilómetros. Ruta provincial 6: 6 kilómetros; provincial 34: 3 kilómetros; provincial 192: 7 kilómetros.

6 kilómetros; provincial 34: 3 kilómetros; provincial 192: 7 kilómetros. Vieja ruta 7: 8,5 kilómetros; ferrocarril Sarmiento: 3,3 kilómetros desde el punto indicado.

8,5 kilómetros; ferrocarril Sarmiento: 3,3 kilómetros desde el punto indicado. Ruta provincial 47: la guía indica 5 kilómetros y el municipio, 6; conviene confirmar el recorrido.

Cabe destacar que una vez atravesados determinados controles, no se podrá retroceder por lo que es importante tener agua, medicación y provisiones antes de continuar.

Refuerzo en el transporte

El municipio de Luján informó que se realizarán refuerzos en las líneas Sarmiento, entre Once, Luján y Mercedes, y San Martín, entre Retiro y Open Door. Desde la la Provincia de Buenos Aires mencionaron que habrá trenes y colectivos especiales gratuitos, además de playas gratuitas y traslados en micro a los predios. Es por eso que aconsejan confirmar horarios, paradas y condiciones: no debe suponerse que el traslado elimina toda la caminata.

Dentro de Luján habrá restricciones escalonadas. La terminal de ómnibus y su parada de taxis fueron trasladadas a la zona de Carlos Pellegrini y Humberto. El puente Mendoza estará habilitado para peatones; los puentes Gogna y Mitre tendrán cierre total. Muñiz y el de las Tropas figuran abiertos, según el municipio.

Postas de cuidado, agua y acompañamiento

A lo largo de los accesos y cerca del encuentro habrá postas identificadas para pedir orientación y asistencia. Según la guía de Luján, allí participarán equipos de salud, seguridad, voluntarios y personal de asistencia a personas extraviadas. Así también describe 51 postas de cuidado y 34 puestos de hidratación, además de baños y 30 carpas eucarísticas para el acompañamiento religioso.

Habrá puntos sobre las avenidas Pellegrini, Constitución, Presidente Perón, Julio Roca, Nuestra Señora de Luján, Casey y España, y en calles, colectoras y rutas de acceso. Llevá agua en una botella plástica y consultá dónde recargarla.

Recomendación, protocolo y cuidado

Si una persona se descompone, se lesiona o se pierde, se recomienda avisar a un voluntario identificado o al personal de salud y seguridad. Los voluntarios de Luján tendrán remeras amarillas y podrán orientar y facilitar el contacto con los equipos responsables.

Es importante acordar un punto de encuentro con el grupo, acompañar a quienes necesiten asistencia y mantener libres las vías de circulación. Para emergencias: SAME 107, Bomberos 100 y Policía 911.

Desde la Provincia informaron que habrá sectores accesibles, rampas, espacios reservados, transporte adaptado desde puntos clave, intérpretes de lengua de señas, audiodescripción y materiales en braille. Quienes necesiten apoyos específicos deben consultar dónde estarán disponibles para cada actividad.

Salud y seguridad: cómo será el despliegue

El resumen sanitario prevé 1.412 trabajadores entre ambos dispositivos: 200 en Claypole y 1.212 en Luján. La cifra incluye personal de salud, logística, salud mental y emergencias.

En Luján habrá una primera etapa de atención el domingo 8 y el lunes 9, de 8 a 20, con 26 postas por día. La segunda está prevista desde las 6 del martes 10 hasta las 18 del miércoles 11, de manera continua.

El plan para Luján contempla 30 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles —siete de atención primaria y una de rayos—, un hospital de campaña, puestos médicos de mayor complejidad y un centro de operaciones de emergencia con shock room móvil. Para ambos dispositivos se informaron ocho hospitales de referencia y cuatro de campaña.

Los hospitales de referencia para Luján son el Vicente López y Planes, de General Rodríguez; el Blas L. Dubarry, de Mercedes; el Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno; el Eva Perón, de San Martín; y el hospital de Luján. El municipio también informó refuerzos en centros de salud de distintas localidades.

En seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros. También habrá voluntarios junto a Defensa Civil, bomberos y Policía. Además habrá más de 15.000 voluntarios. Su tarea será orientar, advertir riesgos y comunicar situaciones que requieran intervención.