Queda a una hora de CABA y celebra la llegada de la primavera con un picnic retro: el pueblo ideal para una escapada

La llegada de la primavera 2026 se puede celebrar al máximo con una escapada y no hace falta viajar tanto, ya que hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se convierte en el destino ideal este fin de semana: Navarro. El sitio celebrará la nueva estación con un picnic con temática de los años 80 en la laguna.
Cómo disfrutar del picnic retro en la Laguna de Navarro
La 6° edición del Retro Pic Nic se realizará el domingo 20 de septiembre desde las 8 hs y hasta el anochecer en el Camping Municipal de la Laguna de Navarro. Se trata de una oportunidad única para disfrutar del aire libre con amigos, mate y música en vivo.
Durante el evento se podrá disfrutar de DJs en vivo a partir de las 12 hs, pero también habrá feria de emprendedores, feria de vinilos a cargo de La House Feria y food trucks para disfrutar de algo rico. La clave es llevar un look primaveral retro y ganas de pasarla bien.
La Laguna de Navarro se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y se encuentra en un predio de 189 hectáreas, ideal para desconectarse en un entorno natural. Para ser parte del picnic, solo se debe abonar el ingreso al camping municipal, que tiene un valor de $5500 por persona. El lugar es pet-friendly.
Cómo llegar a Navarro desde la Ciudad de Buenos Aires
El viaje desde la ciudad dura alrededor de una hora y media, se puede llegar fácilmente en auto como en colectivo:
- En auto desde CABA: la forma más directa es tomar el Acceso Oeste hasta Luján y desde allí seguir por la Ruta Provincial 47. Una alternativa es ir por la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuar por la Ruta 205 hasta Lobos y empalmar con la Ruta Provincial 41 hacia Navarro.
- Transporte público: podés optar por la línea de colectivos 136, que realiza el recorrido directo pasando por Merlo, Marcos Paz y Las Heras, aunque es un trayecto largo. Otra alternativa es tomar la Línea 57 (Atlántida) hasta la Terminal de Luján y desde allí combinar con algún servicio local que llegue hasta Navarro.
- Micros de larga distancia: desde la organización compartieron los contactos 11 5053-4274 | 11 6999-6978 para reservarlos.