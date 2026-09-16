Queda a una hora de CABA y celebra la llegada de la primavera con un picnic retro: el pueblo ideal para una escapada

La llegada de la primavera 2026 se puede celebrar al máximo con una escapada y no hace falta viajar tanto, ya que hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires que se convierte en el destino ideal este fin de semana: Navarro. El sitio celebrará la nueva estación con un picnic con temática de los años 80 en la laguna.

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Cómo disfrutar del picnic retro en la Laguna de Navarro

La 6° edición del Retro Pic Nic se realizará el domingo 20 de septiembre desde las 8 hs y hasta el anochecer en el Camping Municipal de la Laguna de Navarro. Se trata de una oportunidad única para disfrutar del aire libre con amigos, mate y música en vivo.

Durante el evento se podrá disfrutar de DJs en vivo a partir de las 12 hs, pero también habrá feria de emprendedores, feria de vinilos a cargo de La House Feria y food trucks para disfrutar de algo rico. La clave es llevar un look primaveral retro y ganas de pasarla bien.

La Laguna de Navarro se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y se encuentra en un predio de 189 hectáreas, ideal para desconectarse en un entorno natural. Para ser parte del picnic, solo se debe abonar el ingreso al camping municipal, que tiene un valor de $5500 por persona. El lugar es pet-friendly.

Cómo llegar a Navarro desde la Ciudad de Buenos Aires

El viaje desde la ciudad dura alrededor de una hora y media, se puede llegar fácilmente en auto como en colectivo: