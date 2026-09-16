El pueblo escondido de Córdoba de solo 1300 habitantes: tiene 120 especies de aves y ríos cristalinos

En el sur de Córdoba, a metros de las Sierras de Comechingones, hay un pequeño pueblo que representa una de las escapadas con más variedad de paisajes naturales. Se trata de Alpa Corral, una localidad de casi 1300 habitantes que tiene ríos, ollas naturales, cascadas, senderos y mucha diversidad de flora y de fauna.

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Está ubicado en el departamento Río Cuarto, a unos 70 kilómetros de la ciudad cabecera. El pueblo está rodeado por rocas y vegetación propia de la sierra. El río Las Barrancas bordea la localidad y ofrece sectores para disfrutar del agua. Los ríos El Talita y Las Moras constituyen los otros paseos indispensables de la zona.

Ríos, cascadas y ollas naturales

Uno de los lugares más destacados es la Unión de los Ríos, a unos tres kilómetros de Alpa Corral, donde los ríos El Talita y Las Moras descienden desde las sierras y confluyen para formar el río Las Barrancas.

El recorrido hasta ese punto se hace por un camino sinuoso que atraviesa el paisaje serrano, con montañas y abundante vegetación en cada lado. El Talita tiene además sectores de pinares, baños naturales y miradores.

Otro de los atractivos es El Codito, una curva del río donde se forman distintas ollas naturales. También está La Olla, en plena montaña, que recibe agua de vertientes que caen en forma de cascada hacia el río.

Para quienes disfrutan de las caminatas, toda la zona ofrece distintos senderos que llevan a lugares preciosos como El Cajón, Las Lagunitas y Villa Jorcoricó, en medio de sierras y cursos de agua.

Aves y flora serrana

La naturaleza es uno de los principales atractivos de Alpa Corral. En sus alrededores se registran unas 300 especies de plantas, en su mayoría nativas, como coco, piquillín, tabaquillo, tala, espinillo y moradillo.

También hay plantas utilizadas tradicionalmente con fines medicinales, como poleo, peperina, yerba del pájaro, carqueja y pasionaria.

La diversidad se extiende a la fauna, ya que alrededor de 120 especies de aves frecuentan todo el área. Entre ellas se encuentra el zorzal negro, que es considerado el ave insignia de la localidad.

Además del contacto con la naturaleza, Alpa Corral cuenta con un atractivo particular. Se trata del puente colgante, instalado entre 1978 y 1979, que fue trasladado desde el parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.

Desde allí se puede disfrutar del paisaje y realizar puenting, con una caída libre de más de 45 metros, solo para corajudos.