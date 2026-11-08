Queda a dos horas de CABA y celebra la Fiesta de las Colectividades este fin de semana largo: la escapada perfecta

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para una escapada de fin de semana largo, hay una opción a menos de dos horas de la ciudad porteña que combina paisajes increíbles, gastronomía y cultura: San Pedro, la ciudad que celebra la Fiesta de las Colectividades.

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Así es la Fiesta de las Colectividades en San Pedro

Desde el sábado 7 al lunes 9 de noviembre se celebra la Fiesta de las Colectividades en el Paseo Público Municipal de San Pedro. Se trata de una propuesta que reúne a las comunidades de distintos países que forman parte de la identidad local. Cada una muestra su cocina, su música y sus danzas tradicionales con entrada libre y gratuita.

Entre los grandes atractivos del evento se encuentra el patio gastronómico, donde cada colectividad ofrece platos y sabores característicos de su país de origen, de modo que se puede hacer un recorrido culinario por distintas partes del mundo sin salir del Paseo Público.

Además, el espacio cuenta con inflables y juegos para los más chicos. También hay una feria de artesanos y emprendedores donde se exhiben y venden producciones locales. También habrá actividad en distintos shows sobre el escenario principal durante las tres jornadas, con ballets, música en vivo y presentaciones de las delegaciones, junto con artistas locales y regionales.

También habrá un área con inflables para los más chicos

Los horarios claves de las actividades

Se puede llegar desde el mediodía para recorrer la feria y el sector de comidas, los shows musicales y la programación artística empiezan a las 15 hs. El momento más esperado es el tradicional Desfile de Abanderados, que se realizará el domingo a las 17.30 hs y está seguido de un acto protocolar. Allí cada colectividad presenta su bandera, su vestimenta típica y sus símbolos ante el público. Es una de las actividades más representativas de la fiesta.

El evento estaba previsto originalmente para el 10, 11 y 12 de octubre, pero se postergó por las condiciones climáticas. La nueva fecha coincide con el fin de semana largo y es clave para quienes desean alejarse de la Ciudad de Buenos Aires y descansar en un entorno natural. Aunque es clave tener en cuenta, antes de planificar una escapada, que los feriados papales en San Pedro son el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre.