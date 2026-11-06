Vacaciones baratas por un día en Buenos Aires: la escapada a un pueblo para disfrutar de música y sabores en la Fiesta del Hornero

Para quienes buscan una salida cerca de Mercedes y a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, Cucullu ofrece una alternativa accesible en la agenda de noviembre. La 14ª Fiesta del Hornero se realizará el domingo 8 de noviembre desde las 10 en el Club Atlético Cucullu, sobre el acceso principal al pueblo, a unos cuatro kilómetros de la Autovía 7. El bono contribución es apto para todo público y consta de $2.000 por persona y permite pasar el día completo en un entorno rural donde se puede disfrutar de la naturaleza, la comida criolla y aprender, de paso, como se hacen ladrillos a la vieja escuela.

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Música para toda la jornada

Según la programación confirmada por los organizadores, actuarán Nuevo Trío Cucullu, Santiago Torres, Gustavo Raggio, Huellita Pampa y Juanra y La Síncopa. El cierre estará a cargo de Lucas Daniel, con cumbia y baile para el público. La propuesta musical se combina con el paseo de artesanos y el patio gastronómico, que completan la oferta de la jornada.

El oficio ladrillero, protagonista

Una de las experiencias distintivas de la fiesta será la posibilidad de trabajar con adobe y practicar el corte tradicional. La celebración reconoce a los trabajadores ladrilleros y acerca al público a un oficio que conserva presencia en la comunidad. Además, habrá juegos tradicionales, entre ellos sapo y carreras de autitos a piolín, pensados para compartir en familia.

Cómo participar

Los artesanos y feriantes interesados en sumarse pueden consultar al 2325 650022. La organización está a cargo de la Comisión de la Fiesta del Hornero, con adhesión municipal. Con entrada accesible, música en vivo, sabores y tradición, la Fiesta del Hornero se presenta como una escapada barata para disfrutar un domingo distinto sin alejarse demasiado de la ciudad.