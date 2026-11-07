Cómo el Oktoberfest, pero a minutos de CABA: llega la fiesta de la cerveza 2026

El Municipio de Quilmes anunció una nueva edición del Festival de la Cerveza, una propuesta que reunirá a productores locales, puestos gastronómicos, ferias de emprendedores y espectáculos musicales en el sur del conurbano bonaerense.

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La actividad se desarrollará durante dos jornadas y tendrá entrada libre y gratuita, con opciones para disfrutar de la gastronomía y conocer distintas variedades de cerveza artesanal.

El encuentro se realizará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el Parque Lineal de Don Bosco "Dr. Raúl Alfonsín", con actividades desde el mediodía hasta la medianoche.

Festival de la Cerveza de Quilmes: días, horarios y agenda de actividades

El predio estará ubicado en la intersección de la avenida Caseros e Illia y contará con stands de productores cerveceros independientes, foodtrucks y puestos gastronómicos con precios populares. También participarán emprendedores locales, que ofrecerán sus productos en distintas ferias.

La música en vivo será otro de los atractivos de la propuesta. Durante el sábado se presentarán Rayos Covers, Puro Veneno, Alsolo, Similares, Ebanomarfil, Sinfines, Salernos y Zoe. El cierre de la primera jornada estará a cargo de Banda Juárez.

El domingo, en tanto, la programación incluirá la participación de integrantes de los clubes Libertad y Don Bosco, que subirán al escenario con distintas expresiones deportivas. Después será el turno de Bufones Negros, Zona 4, Fuera de Serie, Dos Comodines, Hernán Fross, El Pela Cuartetero, Ale Vega y Juan Manuel, Todo Sí y Son Qoy. El cierre musical estará a cargo de Leo García.

La organización está a cargo del Municipio de Quilmes junto con la Asociación de Productores Cerveceros Independientes de Quilmes, la Cámara de Comercio del Partido de Quilmes y la Cámara de Gastronomía, Hotelería, Turismo y Esparcimiento local.

Además de los espectáculos y las propuestas gastronómicas, el evento contará con operativos de seguridad, fiscalización y limpieza durante las dos jornadas.

¿Cómo llegar al Festival de la Cerveza de Quilmes?

Quienes quieran asistir al festival desde la Ciudad de Buenos Aires podrán llegar en transporte público, tanto en tren como en colectivo. Una de las alternativas es tomar el tren de la línea Roca en la estación Constitución, en dirección a La Plata o Bosques vía Quilmes, y bajar en la estación Wilde. Desde allí, el predio queda a unos seis minutos a pie.

Otra opción es viajar en colectivo. La línea 159 cuenta con servicios que conectan la zona de Correo Central con Don Bosco y tiene una parada cercana al Parque Lineal, en la intersección de Illia y Backmas. También se puede utilizar la línea 324, que circula por distintos sectores de la zona sur.