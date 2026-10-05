La provincia de Salta formalizó el Reglamento Operativo del Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio, una iniciativa que cuenta con una inversión de hasta u$s 100 millones otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) destinado a obras viales, sistemas de agua y saneamiento en zonas estratégicas para el desarrollo de la ruta de integración regional de 3250 kilómetros que conecta el centro-oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile a través del Chaco paraguayo y el noroeste argentino.

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La medida fue establecida a través de la Resolución Delegada N° 798 D/2026 del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, publicada el 2 de octubre en el Boletín Oficial de la provincia. El documento establece los procedimientos, las responsabilidades y las pautas administrativas que deberán cumplirse durante la ejecución del programa.

El objetivo es impulsar las obras de infraestructura vial, mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento y fortalecer la integración territorial en sectores estratégicos del Corredor Bioceánico. El departamento salteño de Rivadavia será el más directamente beneficiado, ya que se trata de una zona históricamente aislada, con infraestructura vial deficiente y escasa conectividad con los principales centros económicos de la Argentina.

Qué obras se realizarán en la región salteña

En Salta se encuentran previstos trabajos sobre la Ruta Nacional 51, que actualmente cuentan con calzada mejorada no pavimentada: el tramo IV, Campo Amarillo–Salar del Rincón (53 km), y el tramo V, Salar del Rincón–Paso de Sico (38 kilómetros).

También se realizarán trabajos en la Ruta Provincial 24 y el bypass de Campo Quijano. Además, se contemplan obras de agua y saneamiento en localidades de la Puna, como San Antonio de los Cobres, Olacapato, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Tolar Grande. El programa también incluye el fortalecimiento tecnológico de puestos de control fronterizos.

Qué es el Corredor Bioceánico

El Corredor Bioceánico de Capricornio (CBC) es una iniciativa de cooperación que busca convertirse en la más relevante a nivel subcontinental. Su potencial apunta a transformar de manera significativa la logística y el comercio en la región, y para contribuir al desarrollo de los estados subnacionales involucrados.

Fue concebido para conectar el centro oeste de Brasil con los puertos del norte de Chile, atravesando el Chaco Paraguayo y el noroeste de la Argentina. En total, atravesará cuatro países y ocho territorios:

Regiones de Tarapacá y Antofagasta (Chile),

Provincias de Jujuy y Salta (Argentina),

Departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay (Paraguay),

Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil).

El Corredor también cruzará cinco pasos fronterizos: Puerto Murtinho - Carmelo Peralta; Pozo Hondo - Misión la Paz; Paso de Jama; Paso de Sico; Estación Socompa (ferroviario). Y contará con puertos del pacífico: Puerto de Iquique, Puerto de Antofagasta, Puertos en Mejillones y Terminales Tocopilla.