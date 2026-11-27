A los 37, Pamela es mamá de cinco nenas. A la primera la amamantó sin problemas, pero luego contrajo el VIH y a las siguientes tres no pudo. Durante décadas, a una mujer con VIH que daba a luz se le indicaba terminantemente no dar la teta. Sin embargo, cuando nació “Mane”, su última hija, un equipo médico le contó que hay evidencias que sugieren que en ciertas circunstancias se puede intentar. “La doctora Leda me informó que tendrían que estudiar la leche, y controlarme a mí y a la bebé –cuenta–. Que tomando todos los recaudos, el riesgo era muy, muy bajo. Acepté, porque era algo que siempre había querido. Y por suerte, hoy ‘Mane’ es sana, nunca se enferma de nada, los estudios siempre le dieron negativo. La amamanté hasta después de los doce meses y nos fue ‘rebien’”.

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La “doctora Leda” que menciona es Leda Guzzi, infectóloga de la Maternidad Santa Rosa, en Florida, partido de Vicente López, y primera autora de un trabajo publicado en la revista SALUD Pública, del Ministerio de Salud bonaerense, en el que siguieron a un pequeño grupo de mujeres con VIH que decidieron amamantar y están contribuyendo a dilucidar hasta qué punto se puede recomendar esa práctica.

Leda Guzzi

“Durante los primeros meses de embarazo decidí hacer mi seguimiento con la doctora Leda, ella fue quien me contó lo que estaban investigando sobre la lactancia en pacientes con VIH, y le pedí que me incluyeran en el estudio –recuerda Karen, de 26, otra de las participantes–. Yo antes de conocerla, tenía entendido que no iba a poder amamantar, me había resignado a una situación que no podía cambiar, pero ella me guió, junto con otros profesionales de lactancia, me hicieron saber que era posible, me dio tranquilidad y lo hice. Pude amamantar a mí bebe desde que nació hasta hoy, que tiene 15 meses. Me sentí muy bien (aunque hubo algunos malos momentos con el infectólogo pediatra que no estaba de acuerdo), pero la doctora Leda siempre me dio tranquilidad, y no solo con palabras, sino con un seguimiento que me mostró que podía mantener la lactancia sin preocupaciones”.

El estudio reúne la experiencia de ocho centros de PBA entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 con mujeres que tenían que haber llegado al embarazo con el virus suprimido por el tratamiento antirretroviral, sostener esa supresión durante la gestación y la lactancia, y aceptar controles regulares con un equipo que las acompañó. Dieciocho cumplieron los requisitos y dieciséis empezaron a amamantar. La mediana de supresión previa a la concepción fue de cinco años. Los bebés recibieron zidovudina durante cuatro semanas, y la alimentación materna duró siete meses en promedio. Siete díadas ( como llaman los médicos al par madre-bebé) lo combinaron con fórmula.

Catorce terminaron el proceso y se les hizo el último control entre dos y tres meses después del destete: ninguno de los bebés tuvo carga viral detectable en ningún momento. Otras dos díadas siguen amamantando, también con estudios negativos. En siete casos se analizó la leche misma y el virus no apareció. Los chicos crecieron y se desarrollaron con normalidad y la mediana de seguimiento llegó a los 18 meses. En ningún caso se observó transmisión posnatal.

Para entender por qué se desaconsejaba esta práctica cuyos innumerables beneficios tanto para la mamá como para su hijo/a son ampliamente conocidos, cabe mencionar que, sin tratamiento, el virus pasa al bebé por la leche en alrededor del 15% de los casos, y puede llegar hasta un 40% cuando la madre se infecta durante el puerperio. "La exposición del neonato es muy alta –explica Guzzi–, porque toma grandes volúmenes de leche, donde puede haber virus libre y también integrado a las células”.

Omar Sued, infectólogo argentino, y asesor regional de tratamiento y atención del VIH para América latina y el Caribe en la Organización Panamericana de la Salud (OPS/PAHO), destaca el estudio y agrega que las iniciativas para que las personas con niveles de virus indetectables pudieran amamantar comenzó porque muchas de ellas tenían que hacerlo a escondidas de sus médicos. “Es lo que sucedía en África, por ejemplo, cuando algunas temían revelar que vivían con el virus y, para no delatarse, daban la teta –explica–. Cuando se estudió el tema, se vio que en las que estaban bien controladas, el riesgo bajaba de ese 40% a cerca del 0,6%. Finalmente, eso hizo que la OMS modificara sus indicaciones”.

El punto de inflexión fue el ensayo PROMISE (enfocado en prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo), publicado en 2018. Natalia Laufer, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (Conicet-UBA) y coautora del trabajo, detalla que se diseñó para comparar dos estrategias, tratar a la madre o darle profilaxis al bebé en países de bajos recursos donde amamantar era casi la única opción porque no había agua potable para preparar leche de fórmula. “Encontró transmisiones de 0,3% a los seis meses y de 0,7% al año”, dice Laufer. Fue así como las guías internacionales fueron cambiando. Estados Unidos modificó la suya en 2023 y pasó de prohibir a recomendar apoyo, aunque aclara que el riesgo es “menor al 1%, pero no cero”. Argentina viene en camino. La Sociedad Argentina de Infectología dejó de contraindicar en 2023, y en abril de 2025 el Ministerio de Salud de la Nación incluyó un capítulo sobre el tema en sus algoritmos de infecciones perinatales. Este año, la Provincia presentó en La Plata sus estrategias de acompañamiento.

El resto de América latina todavía no avanzó en esa dirección. Un análisis publicado en Advances in Nutrition, firmado por Rafael Pérez-Escamilla y colegas, no encontró ninguna experiencia documentada en la región, y señala que casi todos los países siguen prohibiendo.

Intrigada por la explicación biológica de que el riesgo no sea cero para la lactancia, como sí lo es para la transmisión sexual (indetectable=intransmisible), Laufer decidió estudiar si la respuesta está en los “reservorios”: los lugares en los que se refugia el VIH cuando la carga viral en sangre y en la parte líquida de la leche es indetectable. “Además de todos sus componentes nutricionales, la leche materna tiene linfocitos T CD4, que son justamente uno de los tipos celulares en los que se puede esconder –explica–. En 2024, con mi grupo publicamos en Annals of Internal Medicine el primer análisis detallado de ese reservorio en leche de mujeres con supresión sostenida. Encontramos niveles muy bajos y, en una paciente bajo tratamiento, solo cuatro copias defectuosas, incapaces de replicarse”. Aun así, advierte, todavía no se puede asegurar que ese “provirus” no infectará al bebé, ya que en modelos animales se vio que esas células pueden atravesar el tubo digestivo y reactivarse. "Por eso, hasta el momento, no podemos decir que el riesgo es cero", aclara.

Para avanzar en esa dirección, se necesitan más estudios. Casos de transmisión en grandes estudios muestran que, cuando se analiza en detalle, las madres de esos bebés no estaban “indetectables” en el período en que ocurrió el contagio. De hecho, hasta ahora, dice Laufer, no hay casos reportados en el escenario óptimo. Sin embargo, aclara, "Es importante entender que no todo el mundo puede amamantar. Si hay carga detectable o dudas sobre la adherencia, la prioridad es el bebé. Incluso con el virus indetectable, la decisión se toma caso por caso con el médico, y hay situaciones que obligan a evaluar si es necesario suspender, como una mastitis, fiebre o diarrea, porque pueden comprometer la absorción del medicamento”. El esquema que proponen los autores en una revisión previa incluye cargas virales mensuales y suspender la lactancia ante cualquier valor materno por encima de 50 copias virales por mililitro.

Hay además una discusión abierta sobre la alimentación mixta. Sued prefiere que quienes amamanten lo hagan de manera exclusiva, porque la lactancia intermitente genera más inflamación y más transmisión. La revisión de Guzzi advierte que faltan estudios en mujeres con carga suprimida. En el trabajo bonaerense, siete díadas la practicaron; entre otras cosas, porque tuvieron que salir a trabajar y dejar fórmula para el bebé.

Natalia Laufer

Una de las artífices de este cambio de paradigma es Mariana Iacono, coordinadora para América latina y el Caribe de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH/SIDA (ICW), que desde hace nueve años trabaja en el tema. Paradójicamente, Mariana tiene una hija de siete años a la que no pudo amamantar. Conocía la evidencia y lo habló con su médico, pero le dijo que de ninguna manera. Otros dos coincidieron. La única salida que le quedaba era hacerlo a escondidas. "Y no es tan simple –recuerda–. Hay muchas presiones, también hay que tener en cuenta la opinión de la pareja…” La OMS tardó ocho años en modificar su posición y los foros que junto con ICW organizó en la Argentina con infectólogos, obstetras y pediatras no lograron llegar a un consenso. Para ella, lo que permitió destrabar la situación fue acordar un punto intermedio: para la lactancia no hay evidencia de que indetectable sea intransmisible, pero las mujeres tienen derecho a la información, y a participar de las decisiones que las afectan a ellas y a sus bebés.

En el consultorio de la Maternidad Santa Rosa, el equipo médico le explica a cada una, junto con su pareja o familiar, si los hay, cuáles son los riesgos y beneficios por tener en cuenta, que el riesgo es muy bajo pero no es cero, y que el sistema de salud la acompañará. "Si uno quiere riesgo cero hay que optar por la leche de fórmula", reconoce, pero la mayoría elige amamantar. Hay razones médicas, pero Guzzi también destaca que en un país con tanta cultura de lactancia, “no dar la teta obliga a explicarse ante la pareja, la suegra, las vecinas, las amigas”. A veces la alternativa es revelar un diagnóstico que no se quería contar.

La infectóloga reconoce que aunque la muestra es pequeña, se siguen agregando díadas al registro local (ya son 33), y en el mundo suman 800 las que están bajo estudio, en condiciones parecidas, sin transmisión.

Laufer cuenta que su interés por el tema nació con Esperanza, la paciente argentina cuyo caso dio la vuelta al mundo por ser el segundo de una persona que se negativizó por inmunidad natural, sin tratamiento antirretroviral ni trasplantes, y que ella estudió junto con Gabriela Turk. “Esperanza quería amamantar a sus hijos. Al final no lo hizo, pero me dijo algo que no olvido: ‘Para mí esto es importante’".

Karen, por su parte, no lo duda. “Si decidiera tener otro hijo, volvería a intentarlo –comenta–. Valió la pena, no solo por mí, sino porque la investigación que hacemos en conjunto también servirá para otras generaciones".