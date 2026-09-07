El pueblo de sierras, arroyos y cascadas en el corazón del Valle de Punilla

Entre sierras, arroyos y cascadas, Tanti aparece como una de las alternativas para conocer el paisaje serrano de Córdoba. La localidad del Valle de Punilla ofrece balnearios naturales, senderos, saltos de agua y espacios para disfrutar de una jornada al aire libre.

{{{htmlAmp}}}

A unos 50 kilómetros de Córdoba capital, el destino permite combinar paseos tranquilos junto al agua con recorridos por sectores de mayor contacto con la naturaleza. El arroyo Tanti atraviesa la localidad y da forma a distintos rincones donde se puede pasar el día.

Uno de sus principales atractivos es la cascada Los Chorrillos, que alcanza los 115 metros y se encuentra dentro de una reserva natural. A esto se suman lugares como la Cueva de los Pajaritos, El Diquecito, La Cascada, Piedras Lisas y Pozo del Indio, cada uno con características propias.

¿Qué hacer en Tanti, el pueblo cordobés que recibe 150.000 turistas al año?

Además de sus espacios naturales, Tanti cuenta con un circuito que permite conocer parte de su patrimonio histórico y religioso. Uno de los puntos principales es la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, considerada la iglesia fundacional de la localidad. Allí se realizó la primera misa el 23 de marzo de 1848 y su arquitectura combina elementos coloniales y neoclásicos.

Otra alternativa es recorrer las casas coloniales ubicadas en distintos sectores del pueblo. Estas construcciones forman parte del patrimonio arquitectónico local y permiten conocer una faceta diferente del destino, alejada de los recorridos vinculados con ríos y montañas.

Para quienes buscan una propuesta gastronómica, Tanti cuenta con una Ruta Gastronómica del Cordero Serrano, además de restaurantes, cafeterías y establecimientos donde se pueden probar preparaciones regionales. La localidad también celebra la Fiesta Nacional del Cordero Serrano, uno de sus eventos tradicionales.

El recorrido puede continuar hacia el Castillo San Alberto, una construcción levantada en 1900 por el arquitecto yugoslavo Reljak. El edificio presenta torres y grandes muros de piedra trabajados por artesanos de la zona, con una arquitectura inspirada en los castillos europeos.

Otra opción para pasar el día es la Granja Jazmín de Luna, ubicada a unas diez cuadras de la plaza central, camino al Durazno. Se trata de un emprendimiento familiar donde se pueden conocer animales, observar tareas rurales, participar de actividades y acceder a propuestas de gastronomía casera.

Para quienes prefieren los paisajes de montaña, el municipio también incluye dentro de sus circuitos al Macizo Los Gigantes, la Reserva Cerro Blanco, el Río Yuspe y otros sectores de las sierras. Estas alternativas amplían el recorrido hacia zonas de mayor altura y permiten organizar excursiones de distinta duración.

¿Cómo llegar a Tanti?

Desde Córdoba capital, se puede llegar a Tanti en auto por la Ruta Nacional 20, en dirección a Villa Carlos Paz. Una vez atravesada la ciudad, hay que continuar por la Ruta Nacional 38 hasta el empalme con la Ruta Provincial 28. El trayecto es de aproximadamente 50 kilómetros.

Otra alternativa es utilizar la E-55, que conecta Córdoba con Villa Carlos Paz a través de La Calera. El camino continúa hasta el área del dique San Roque y luego permite empalmar con la Ruta Nacional 38 para seguir hacia la localidad.