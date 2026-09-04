La villa turística escondida en el sur: combina naturaleza, aventura y paleontología

Ubicada a unos 80 kilómetros de Neuquén capital, sobre la orilla del embalse Ezequiel Ramos Mexía, Villa El Chocón aparece como una escapada con playas, actividades náuticas y detentora de uno de los principales circuitos paleontológicos de Argentina.

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El destino permite recorrer atractivos naturales, conocer restos fósiles y practicar actividades al aire libre. Entre sus principales propuestas se encuentran el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, las huellas de dinosaurios, el Cañadón Escondido y las formaciones rocosas conocidas como Los Gigantes.

El paisaje también está marcado por la historia del complejo hidroeléctrico construido sobre el río Limay. La villa fue levantada durante la construcción de la represa y, con el paso del tiempo, incorporó propuestas vinculadas con la pesca, el turismo de naturaleza, la paleontología y los deportes náuticos.

¿Qué hacer en El Chocón, la villa turística que combina naturaleza, aventura y paleontología?

Uno de los lugares que se pueden visitar es el Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, donde se conservan fósiles encontrados en la zona. Entre las piezas más importantes se encuentran los restos del Giganotosaurus carolinii, hallados en 1993 por Rubén Carolini. El entorno también permitió identificar huellas de dinosaurios y otros vestigios de especies que habitaron la región hace millones de años.

Para continuar el recorrido se puede llegar hasta las Huellas de Dinosaurios, ubicadas sobre la costa del embalse. El circuito permite observar las marcas preservadas en el terreno y conocer parte del patrimonio paleontológico que caracteriza a Villa El Chocón.

Otra alternativa es recorrer el Cañadón Escondido, una formación de unos 20 kilómetros de extensión y hasta 80 metros de profundidad. Sus paredes muestran diferentes estratos geológicos y restos fósiles, mientras que los caminos del sector permiten realizar caminatas y circuitos de cicloturismo.

El embalse Ezequiel Ramos Mexía concentra otras de las actividades para los visitantes. Sus aguas y costas permiten practicar pesca deportiva y diferentes propuestas náuticas, además de disfrutar de sectores destinados al descanso y la recreación.

Entre los puntos que también forman parte del recorrido aparecen Los Gigantes, grandes formaciones rocosas que sobresalen del lago. A esto se suman distintos miradores desde los que se puede observar el embalse y el paisaje de mesetas que rodea a la localidad.

Villa El Chocón también ofrece alternativas para quienes buscan turismo activo. En los últimos meses se organizaron propuestas de cicloturismo y trekking que recorren las Huellas de Dinosaurios y el Cañadón Escondido. Una de estas experiencias incluyó 16 kilómetros en bicicleta y una caminata de aproximadamente seis kilómetros por el interior del cañadón.

El recorrido turístico puede completarse con una visita a la Iglesia Nuestra Señora de El Chocón, además de espacios vinculados con la historia de la villa y la construcción del complejo hidroeléctrico. La localidad también cuenta con propuestas gastronómicas y lugares donde probar productos y platos de elaboración regional.