El pueblo encantador del Valle de Traslasierra con ollas, senderos y circuitos ideales para relajar

En el corazón del Valle de Traslasierra, Nono asoma como el destino turístico que combina ríos, sierras, senderos, espacios culturales y propuestas vinculadas con la historia de Córdoba.

Entre las múltiples alternativas ofrecidas por la localidad de poco más de 2000 habitantes, se destacan las actividades al aire libre y el recorrido por espacios históricos, museos y ferias. También ganan protagonismo los balnearios sobre los ríos de los Sauces y Chico de Nono, los circuitos de senderismo y cicloturismo, las cabalgatas y el Museo Rocsen.

¿Qué hacer en Nono?

Uno de los principales atractivos de Nono son sus cursos de agua. El Río de los Sauces atraviesa la zona baja de la localidad y presenta sectores de playas extensas y poca profundidad. El Río Chico de Nono, en cambio, corre hacia las Altas Cumbres entre rocas y vegetación, con ollas y remansos utilizados para actividades recreativas. Ambos se unen cerca del Cerro Los Nonos y continúan hacia el Dique La Viña.

Entre los sectores para conocer se encuentra el Balneario Paso de las Tropas, mientras que Los Remansos está ubicado a unos dos kilómetros del centro y se forma sobre el Río Chico y su afluente, el Arroyo de los Sanjuaninos.

Para quienes prefieren caminar, Nono cuenta con senderos señalizados y autoguiados, con recorridos de diferente dificultad. También hay opciones para practicar ciclismo y cabalgatas. Uno de los circuitos del primer estilo es la “Vuelta al pueblo”, un recorrido de 15,7 kilómetros que comienza y termina en la plaza principal y atraviesa sectores del pueblo y localidades cercanas.

Otro punto central es el Museo Rocsen, fundado por Santiago Bouchon en 1969. Su colección permanente reúne cerca de 55.000 piezas y abarca más de un centenar de temáticas, con objetos relacionados con arqueología, antropología, biología, física, química, minerales y fósiles, entre otras disciplinas. Su fachada está acompañada por 49 esculturas realizadas por el propio fundador.

En el centro del pueblo se encuentra la Plaza de Nono, frente a la Iglesia San Juan Bautista. El espacio funciona como uno de los puntos de encuentro de la localidad y cuenta con vegetación autóctona, esculturas y puestos de artesanías.

La propuesta se completa con la feria de artesanías, circuitos de casas con historia, observación de aves, astroturismo, pesca y actividades vinculadas con la gastronomía y los productos regionales. También existen recorridos dedicados a la presencia del Santo Cura Brochero en Nono.

¿Cómo llegar a Nono desde Córdoba capital?

Para llegar desde Córdoba capital, la ruta habitual es la Provincial 34, conocida como Camino de las Altas Cumbres, y luego el acceso hacia Nono. El trayecto es de aproximadamente 150 kilómetros y demanda unas dos horas y media, según las estimaciones de la Dirección de Turismo local.