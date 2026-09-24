El pueblo de la Patagonia que cada invierno queda sepultado por la nieve y sorprende con sus termas

Hay lugares de la Patagonia que después del invierno cambian totalmente su paisaje y se convierten en escapadas ideales. Uno de ellos es Copahue, en la cordillera neuquina, donde la nieve llega a cubrir las calles, las casas y gran parte del pueblo.

{{{htmlAmp}}}

En pleno invierno, los vapores de las aguas termales se convierten en una de las pocas señales visibles entre el blanco de las montañas. En este contexto aparece una propuesta turística única: disfrutar de las aguas termales rodeadas de nieve.

Aaraucarias, nieve y aguas termales

Llegar hasta Copahue durante el invierno es parte de la experiencia. Como las nevadas intensas dificultan el acceso convencional, las excursiones parten desde Caviahue en motos de nieve, vehículos oruga y otras unidades especialmente adaptadas para tales condiciones.

El recorrido atraviesa bosques de araucarias cubiertos de nieve hasta llegar a Copahue, ubicado a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar y al pie del volcán homónimo. Una vez allí, los visitantes pueden acceder a diferentes tratamientos termales.

Entre las opciones se encuentran la tradicional Laguna del Chancho, baños de vapor, inmersiones en aguas sulfurosas y ferruginosas, mascarillas faciales, masajes y circuitos termales.

También se ofrece la posibilidad de hacer el denominado “shock térmico”, que consiste en sumergirse primero en la nieve y luego ingresar al agua termal. Cada una de las experiencias tiene distintos valores y cuenta con tarifas diferenciadas para las y los residentes de Neuquén.

Dormir en Copahue

Una de las principales incorporaciones de la última temporada fue la posibilidad de pasar la noche en Copahue. El complejo Aguas Verdes ofrece alojamiento para quienes quieran extender la experiencia y permanecer en el pueblo mientras queda cubierto por la nieve.

La propuesta no se limita a las termas. Los visitantes también pueden realizar caminatas con raquetas, paseos en motos de nieve, excursiones hacia el límite con Chile y visitas a otros atractivos de la región, como el Salto del Agrio.

La gastronomía también forma parte de la experiencia, con platos típicos de la zona como el tradicional chivito. Para llegar, los turistas deben trasladarse primero hasta Caviahue y contratar allí el servicio con agencias habilitadas.

Desde ese punto, empieza el recorrido especial hacia Copahue, el pequeño pueblo que cada invierno queda prácticamente aislado bajo la nieve y que justamente por eso ofrece una de las experiencias más particulares y memorables de la cordillera neuquina, tal como dice cada uno de los visitantes que pasó por allí