El pueblo bonaerense ideal para combinar playa, kayak y naturaleza en el verano 2026

Cuando el calor aprieta, la costa atlántica no es la única opción para refrescarse en la provincia de Buenos Aires. En el sudoeste bonaerense, el pueblo de Puan se presenta como una alternativa que combina playa, deportes acuáticos y naturaleza en un mismo lugar. Su principal atractivo es la Laguna de Puan, un espejo de agua de aproximadamente 700 hectáreas que durante los meses de verano se convierte en el centro de la vida local y del turismo regional.

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Un balneario con aguas calmas y tradición nadadora

La laguna tiene un oleaje leve y forma parte del Balneario Municipal, donde durante la temporada se habilitan sectores para bañarse. Es habitual ver kayaks, botes y familias que llegan simplemente para pasar el día junto al agua, aprovechando la calma del entorno. La natación tiene incluso una tradición propia: todos los años se realizan cruces a nado entre la costa y la isla, una actividad que convoca a nadadores de la zona y visitantes. Para quienes prefieren la pesca, el pejerrey es una de las especies más buscadas en la laguna.

La Isla de Puan: una reserva natural y cultural

En medio del espejo de agua aparece la Isla de Puan, una reserva natural y cultural de unas 49 hectáreas. Allí se conservan más de cien especies de flora y fauna autóctona, además de la antigua casa de Rómulo Franco, quien fue la primera autoridad del partido. La isla también tiene senderos señalizados y recorridos guiados, una opción para dejar por un rato el balneario y conocer otra parte del paisaje sin alejarse del agua.

Más allá de la laguna: miradores y cerros

Muy cerca del balneario está el Mirador Millennium, construido sobre uno de los cerros que rodean Puan. Se llega por rampas helicoidales y desde arriba se puede ver prácticamente toda la laguna, la isla y buena parte del pueblo. Otro lugar para conocer es el Cerro de la Fe, donde se encuentra el Monasterio Santa Clara de Asís. El entorno suma senderos y vistas abiertas de la zona, una alternativa para las horas en las que no da para quedarse bajo el sol junto al agua.

Un destino que no depende de una sola actividad

Puan tiene una ventaja para quienes quieren quedarse varios días: el verano no depende de una sola propuesta. Se puede empezar la mañana en kayak, pasar la tarde en el balneario, recorrer la isla o subir a alguno de los miradores cuando baja el sol. Así, sin necesidad de llegar al mar, este pueblo bonaerense ofrece uno de esos planes que funcionan especialmente bien durante enero y febrero: una laguna enorme, lugar para nadar, deportes acuáticos y suficiente espacio para pasar buena parte del día cerca del agua.