El rincón bonaerense donde confluyen tres lagunas y construcciones de Francisco Salamone

Ubicado a 485 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Guaminí se presenta como una alternativa de escapada para quienes buscan combinar paisajes de agua dulce, pesca deportiva y tranquilidad en un entorno de tradición rural y arquitectura singular.

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Con sólo 3054 habitantes, integra el sistema lacustre de las Encadenadas del Oeste, junto con las lagunas del Monte, Cochicó y Alsina, tres espejos de agua que ofrecen diferentes propuestas para disfrutar de la naturaleza durante una escapada.

A sus atractivos naturales se suma el patrimonio arquitectónico, donde se destacan las construcciones del arquitecto Francisco Salamone, reconocidas por sus formas monumentales y su particular estilo.

¿Qué hacer en Guaminí?

La Laguna del Monte es uno de los principales puntos recreativos del distrito por su cercanía con el centro urbano. Su entorno ofrece espacios para caminar, descansar junto al agua y practicar actividades náuticas, además de sectores arbolados que permiten pasar el día al aire libre.

A pocos kilómetros, la Laguna Cochicó convoca especialmente a los aficionados a la pesca deportiva, con el pejerrey entre las especies más buscadas. El lugar cuenta con áreas de camping, embarcaderos y sectores destinados a la pesca, por lo que también es una opción para quienes planean pasar un fin de semana en contacto con la naturaleza.

La Laguna Alsina, ubicada en las proximidades de la localidad de Bonifacio, completa el circuito lacustre. Sus costas ofrecen un paisaje de aguas tranquilas y pastizales, con posibilidades para pescar y observar aves en un ambiente vinculado a la vida rural.

Más allá de las lagunas, Guaminí conserva una de las huellas arquitectónicas más reconocibles del sudoeste bonaerense. El Palacio Municipal, diseñado por Francisco Salamone e inaugurado en 1938, sobresale por su torre y sus líneas geométricas, características de las obras que el arquitecto realizó en distintos municipios de la provincia durante la década de 1930.

El paseo por el casco urbano permite conocer también sus plazas, calles tranquilas y otros espacios que reflejan la historia de una comunidad ligada a la actividad agropecuaria. Así, la visita puede combinar jornadas junto al agua con recorridos por el patrimonio local.

¿Cómo llegar a Guaminí desde la Ciudad de Buenos Aires?

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Ruta Nacional 205, continuar por la Ruta Nacional 33 y conectar con la Ruta Provincial 65.