El pueblo fantasma de Buenos Aires que esconde un museo único: tiene una estación de tren sin pasajeros y hasta una línea de subte.

Buenos Aires está llena de pueblos misteriosos que parecen detenidos en el tiempo y vale la pena conocer. Este pueblo en particular tiene una de las propuestas turísticas más curiosas para los que buscan una escapada diferente. Entre sus joyas, se destacan una estación de tren que parece salida de otra época, comercios antiguos, maquinaria rural y hasta un vagón de subte en medio del campo.

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No se trata de una localidad abandonada, sino de un pueblo recreado dentro de un museo. Se trata del Museo Iriarte, ubicado en la localidad de Iriarte, en el partido de General Pinto, a unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El espacio fue impulsado por Oscar Marzol y su familia, que desde hace décadas trabajan para rescatar objetos, maquinarias y recuerdos que forman parte de la historia de los pueblos argentinos. La iniciativa comenzó el 4 de abril de 1988 como un homenaje a sus padres, Pola y Ramón Marzol.

Cómo es el museo que recrea un pueblo de otra época

El Museo Iriarte combina patrimonio ferroviario, cultura rural y escenas de la vida cotidiana argentina del siglo XX. Su propuesta va mucho más allá de una exposición de objetos antiguos: el recorrido permite caminar entre construcciones y espacios ambientados como los de un antiguo pueblo, con negocios y establecimientos que evocan otra época.

Entre ellos se encuentran una panadería, una tintorería, una peluquería, una sastrería, una relojería, una clínica y otros comercios que formaban parte de la vida cotidiana. También hay una pulpería, casas de época y espacios vinculados con la actividad comercial y social de las pequeñas localidades. La ambientación es otro de los grandes atractivos de la visita. Los visitantes también pueden recorrer los distintos sectores y descubrir cómo funcionaban los objetos y las herramientas que se usaban en el pasado.

Una estación de tren, un vagón de subte, máquinas antiguar, herramientas rurales y más

Entre los rincones más llamativos del lugar se encuentra una réplica de una estación ferroviaria, acompañada por locomotoras, vagones y un tramo de vías. La escena recrea el papel que tuvo el ferrocarril en el desarrollo de los pueblos bonaerenses, cuando las estaciones eran puntos centrales para el transporte de pasajeros y mercancías.

La propuesta tiene una sorpresa todavía más inesperada, un coche de subte de la antigua Línea A de Buenos Aires. El circuito ferroviario forma parte de un recorrido más amplio que incluye galpones con maquinaria y elementos vinculados con la actividad agropecuaria.

El pasado del campo también ocupa un lugar central en el museo. Sus galpones reúnen carros, tractores, máquinas agrícolas y otros elementos utilizados en las tareas rurales, que permiten conocer cómo fueron cambiando el trabajo y la producción a lo largo del tiempo.

Otro de los sectores destacados es el denominado Camino del agua, dedicado a los mecanismos que se utilizaban para extraerla. Allí se pueden conocer distintos sistemas de bombeo y maquinaria histórica, con explicaciones sobre su funcionamiento. Además, el museo conserva una casona original de fines del siglo XIX y un molino que continúa funcionando.

Cuánto cuesta la entrada y qué días se puede visitar

El Museo Iriarte está ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 351, con acceso por un camino rural hasta el predio. Para organizar una visita, estos son los datos publicados en su sitio oficial:

Días y horarios: sábados y feriados, de 14 a 18; domingos, de 12 a 18.

Entrada general para mayores de 18 años: $35.000.

Entrada para chicos de 11 a 17 años: $17.000.

Menores de hasta 10 años: gratis.

Jubilados: $17.000.

Reservas: no hace falta reservar para las visitas en los horarios habituales.

Estacionamiento: gratuito dentro del predio.

Duración estimada: entre dos horas y dos horas y media.

Las entradas se pueden comprar directamente en la puerta y se aceptan efectivo y otros medios de pago. El museo también informa que no permite el ingreso de mascotas. Para visitas durante la semana, es necesario consultar previamente, ya que se organizan para grupos de más de diez personas con reserva. Para confirmar horarios, tarifas y posibles cambios antes de viajar, se puede consultar el sitio oficial del Museo Iriarte o en su perfil de Instagram.