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Ponen a la venta los pasajes en tren de larga distancia: precios, destinos y descuentos

La disponibilidad varía según el recorrido: los boletos a Rosario y Bragado se pueden adquirir para viajar hasta el 31 de octubre, mientras que los servicios a Mar del Plata y Junín tienen fechas habilitadas hasta el 30 de noviembre.

19 de octubre, 2026 | 15.25
Ponen a la venta los pasajes en tren de larga distancia: precios, destinos y descuentos

Trenes Argentinos mantiene habilitada la venta de pasajes para viajar desde Buenos Aires a cuatro destinos de larga distancia, con opciones para quienes planean una escapada o necesitan trasladarse a otras ciudades del país.

La disponibilidad varía según el recorrido: los boletos a Rosario y Bragado se pueden adquirir para viajar hasta el 31 de octubre, mientras que los servicios a Mar del Plata y Junín tienen fechas habilitadas hasta el 30 de noviembre.

MÁS INFO

Los tickets se consiguen por Internet y en las boleterías autorizadas. Además, existen descuentos para jubilados, pensionados, menores de edad y personas con discapacidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa ferroviaria.

¿Cómo comprar pasajes a Rosario, Bragado, Junín y Mar del Plata?

Para adquirir los pasajes por Internet, hay que ingresar al portal oficial de Trenes Argentinos, registrarse y elegir el destino, la fecha y los datos de los pasajeros. Una vez verificada la información, se realiza el pago y se obtiene el boleto. La plataforma permite comprar hasta ocho por operación y ofrece un descuento del 10%, sujeto a las condiciones vigentes.

Otra opción es realizar el trámite en las boleterías habilitadas. En Buenos Aires, los servicios parten de Plaza Constitución hacia Mar del Plata, de Retiro hacia Rosario y Junín, y de Once hacia Bragado.

Los jubilados y pensionados tienen una bonificación del 40%. Por su parte, los niños de entre 3 y 12 años abonan la mitad de la tarifa, mientras que los menores de 3 años viajan gratis si no ocupan un asiento.

Las personas con discapacidad pueden acceder a pasajes gratuitos mediante la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y el DNI. El beneficio incluye a un acompañante cuando esa necesidad está indicada en el certificado.

Pasajes de trenes a Mar del Plata - Constitución

Franja tarifaria 1

  • Categoría: Primera desde $ 32.000
  • Categoría: Pullman desde $ 38.400

Franja tarifaria 2

  • Categoría: Primera desde $ 25.000
  • Categoría: Pullman desde $ 30.400

Pasajes de trenes a Retiro - Junín

Franja tarifaria 1

  • Categoría: Primera desde $ 13.200
  • Categoría: Pullman desde $ 15.900

Franja tarifaria 2

  • Categoría: Primera desde $ 11.000
  • Categoría: Pullman desde $ 13.200

Pasajes de trenes a Retiro - Rosario

Franja tarifaria 1

  • Categoría: Primera desde $ 13.000
  • Categoría: Pullman desde $ 16.800

Franja tarifaria 2

  • Categoría: Primera desde $ 11.700
  • Categoría: Pullman desde $ 14.000

Pasajes de trenes a Once - Bragado

  • Categoría: Primera desde $ 8400
  • Categoría: Pullman desde $ 10.000

 

 

 

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