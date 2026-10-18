El Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre de su servicio tradicional, que une las ciudades de Viedma y San Carlos de Bariloche a través de un recorrido de 800 kilómetros en la provincia de Río Negro. Se espera que los de la temporada de verano salgan a fines de noviembre.

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Se trata de una de las alternativas turísticas y de transporte más requeridas para recorrer la provincia desde la costa hasta la montaña. La formación ofrece distintas modalidades de viaje y servicios a bordo que complementan la experiencia de viajar en tren por la Patagonia, entre las que destaca la propuesta gastronómica basada en sabores típicos de la región.

Además, durante los fines de semana largo, los pasajeros podrán disfrutar del coche cine, con una programación que contempla las producciones argentinas y patagónicas.

Todas las estaciones del Tren Patagónico

El viaje de más de 800 kilómetros conecta la Costa Atlántica, la meseta patagónica y la Cordillera de los Andes con un total de 12 estaciones: Viedma, San Antonio Oeste, Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Ingeniero Jacobacci, Clemente Onelli, Comayo, Pilcaniyeu y San Carlos de Bariloche.

Además del comedor y el coche cine, los pasajeros cuentas con las bandejas automovileras que permiten el traslado de autos vehiculares durante el el trayecto. El Tren Patagónico también cuenta con el certificado Marca País, que proyecta al mundo la identidad, el talento, la cultura, el deporte, el turismo y la capacidad productiva del país.

Días, horarios y precios del Tren Patagónico

El tren sale todos los viernes a las 17 horas desde la capital provincial y llega a Bariloche a las 11:53 del día siguiente. Las tarifas para los servicios de noviembre y diciembre se diferencias entre residentes de la provincia de Río Negro y no residentes, además de descuentos para jubilados y menores de 12 años.

En lo que queda de octubre se puede acceder a clase primera sorefame, por un valor de $ 94.200 para residentes rionegrinos y $113.400 para no residentes.

La clase camarote ofrece alojamiento en compartimentos privados para descansar durante el viaje nocturno. El precio fijo es por cama y cuesta $145.900 para residentes rionegrinos y $176.300 para no residentes. Cuenta con dos camas, portaequipajes, una mesa pequeña, mobiliario para guardar ropa y wifi.

En la clase Pullman, con butacas individuales, el precio por pasajero es de $ 104.900 para residentes provinciales y de $ 126.200 para no residentes. Solo los boletos de esta categoría se pueden comprar a través del sitio web oficial de la empresa, además de los canales presenciales y telefónicos en estaciones y agencias.

Además, en todas las categorías los jubilados abonan con un 20% descuento y los menores de 12 con un 30% de descuento. Por último, la bandeja para transportar vehículos tiene un costo por altura del rodado: hasta 1, 55 metros de altura $176.300 y a partir de 1,56 metros $ 243.900. El sitio oficial del servicio aclara que debe sumarse el concepto de seguro según valuación fiscal del vehículo. La compra de de este servicio y cotización final debe hacerse en las boleterías de la estación.