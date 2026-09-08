Qué son las pruebas PISA: qué evalúan, quiénes participan y cómo se calcula el ranking

Las pruebas PISA volvieron a estar en el centro de la discusión educativa argentina después de la publicación de sus resultados de 2025. La evaluación internacional permite comparar el desempeño de estudiantes de distintos sistemas educativos, pero detrás de los puestos que aparecen en los titulares existe una metodología estadística bastante más compleja.

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El estudio es organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se realiza desde el 2000. Su particularidad es que no busca comprobar cuánto recuerdan los estudiantes de una determinada currícula, sino evaluar hasta qué punto pueden aplicar sus conocimientos, razonar, interpretar información y resolver problemas en situaciones concretas.

Qué son las pruebas PISA y qué evalúan

PISA significa Programme for International Student Assessment -Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes-. Es una evaluación estandarizada que se realiza, en términos generales, cada tres años y está dirigida a estudiantes de alrededor de 15 años.

La elección de esa edad no es casual. Permite comparar jóvenes que se encuentran en una etapa similar de sus trayectorias educativas, aun cuando los sistemas escolares de cada país sean diferentes.

En PISA 2025 participaron 91 países y economías, y más de 760.000 estudiantes realizaron la evaluación, lo que representa aproximadamente a 33 millones de jóvenes de 15 años.

Las tres áreas tradicionales son Matemática, Lectura y Ciencias . Sin embargo, una de ellas tiene un papel central en cada edición: se la denomina el área principal y recibe una evaluación más extensa. En 2025, por ejemplo, el foco estuvo puesto en Ciencias .

. Sin embargo, una de ellas tiene un papel central en cada edición: se la denomina el área principal y recibe una evaluación más extensa. En 2025, por ejemplo, el foco estuvo puesto en . La diferencia con un examen escolar convencional es central: PISA no se construye a partir de los contenidos específicos que cada país enseña en sus escuelas. En cambio, utiliza un marco común para todos los participantes y busca determinar qué pueden hacer los estudiantes con aquello que aprendieron .

no se construye a partir de los contenidos específicos que cada país enseña en sus escuelas. En cambio, utiliza un marco común para todos los participantes y . Además de las pruebas cognitivas, PISA recopila información sobre el contexto de los alumnos y sus experiencias educativas. A través de cuestionarios se relevan, entre otros aspectos, características de los estudiantes, las escuelas, las estrategias de aprendizaje y distintas condiciones que pueden influir sobre los resultados.

Quiénes participan de PISA

PISA no evalúa a todos los alumnos de 15 años de un país. Se selecciona una muestra representativa mediante un procedimiento estadístico en dos etapas: primero se eligen escuelas y luego estudiantes dentro de esas instituciones.

En PISA 2025, los estudiantes tenían entre 15 años y 3 meses y 16 años y 2 meses al momento de la evaluación y debían haber completado al menos seis años de escolaridad formal. Pueden asistir tanto a instituciones públicas como privadas y a diferentes modalidades educativas.

Escuelas.

La muestra tiene que ser suficientemente amplia y representativa para que los resultados puedan utilizarse como una estimación del desempeño de la población de estudiantes de esa edad. En los países que participaron de la evaluación computarizada, por ejemplo, se estableció como referencia una muestra mínima de 6.300 estudiantes evaluados, aunque el tamaño puede variar según las características de cada sistema educativo.

Argentina participa de PISA desde sus primeras ediciones, aunque no formó parte de la evaluación de 2003. Desde entonces, sus resultados permiten observar la evolución del desempeño argentino y compararlo con el de otros sistemas educativos.

En 2025, el universo de participantes se amplió hasta alcanzar 91 países y economías. Entre los nuevos participantes estuvieron Armenia, Ecuador, Kenia, Ruanda y Zambia, entre otros.

Cómo se calcula el ranking de las pruebas PISA

Acá aparece una de las confusiones más habituales. PISA no construye un único ranking general que combine Matemática, Lectura y Ciencias en un solo puntaje. Cada área tiene su propia escala y, por lo tanto, su propia clasificación.

Los resultados se expresan en una escala de puntajes que tiene un promedio de referencia cercano a 500 puntos, con una desviación estándar aproximada de 100 puntos. Esto significa que el número obtenido no funciona como una nota escolar tradicional: su verdadero significado aparece al compararlo con los resultados de los demás participantes.

Pero llegar a ese número requiere varios pasos. Las respuestas de los estudiantes son procesadas mediante modelos estadísticos que permiten estimar tanto la dificultad de los ejercicios como el desempeño de los alumnos. Las preguntas no tienen todas el mismo nivel de dificultad: un ejercicio que muy pocos estudiantes pueden resolver aporta información diferente de uno que responde correctamente la mayoría.

Con esos datos se construye una escala de desempeño para cada área. Después, los países y economías son ordenados según su puntaje promedio estimado. Así surgen las posiciones que aparecen en las noticias: un país con un promedio más alto se ubica por encima de otro con un promedio más bajo.

Sin embargo, incluso esa clasificación tiene un margen de incertidumbre. PISA trabaja con una muestra de estudiantes y no con toda la población, por lo que los resultados son estimaciones estadísticas. Por eso, la OCDE advierte que no siempre es correcto afirmar que un país ocupa una posición exacta e indiscutible: puede existir un rango de posiciones estadísticamente compatibles con su resultado.