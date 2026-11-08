Pronóstico del tiempo: cómo va a estar el clima durante la visita del papa

La llegada del papa León XIV a la Argentina va a estar acompañada por jornadas de temperaturas agradables y condiciones mayormente estables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a pesar del fenómeno de El Niño se esperan días primaverales durante buena parte de su estadía, con cielo despejado o parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones en las principales actividades al aire libre.

{{{htmlAmp}}}

León XIV llega al país este domingo 8 de noviembre a las 16.30 a Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires. Para ese momento, se prevé cielo despejado y una temperatura cercana a los 22 grados. Durante la mañana, se esperan unos 14°C, mientras que por la noche descenderá hasta los 17°C. Sin embargo, muchas personas se preguntan cómo seguirá el clima a lo largo de la semana, especialmente teniendo en cuenta la inestabilidad climática de estos últimos meses.

Día por día: cómo estará el clima durante la visita del Papa a la Argentina

El lunes 9 continuará el buen tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La jornada tendrá cielo despejado durante todo el día, con una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 25°C. Por la mañana, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se espera una importante convocatoria de fieles. Las condiciones meteorológicas serán favorables para ambas actividades, con temperaturas agradables y sin lluvias previstas.

El martes 10, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Para esa jornada se anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 26°C, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos del norte y nordeste de hasta 22 km/h. Por la tarde podrían registrarse algunos chaparrones, durante el encuentro que León XIV mantendrá con el clero en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.

Cómo estará el clima durante la visita del Papa a Argentina.

Ese mismo día, el Papa regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Encuentro con los Jóvenes, previsto para las 20.15 en el Monumento a los Españoles. Para ese horario se espera cielo mayormente nublado y temperaturas templadas, en una jornada cuya máxima alcanzará los 26°C. El miércoles 11 será la última jornada de actividades de León XIV en la Argentina.

El día comenzará con una visita a la cárcel de Devoto y continuará con una misa a las 10 en la Basílica de Luján, que podría reunir a una gran cantidad de fieles. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, una mínima de 17°C y una máxima de 28°C. Además, la probabilidad de precipitaciones será baja, de hasta un 10% durante todo el día. El Pontífice se despedirá del país con una ceremonia en Aeroparque, prevista para las 13:30.

En cuanto al pronóstico extendido para el AMBA, el jueves 12 se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 18°C y 29°C. El viernes 13, en tanto, la mínima será de 19°C y la máxima de 28°C, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos del este de hasta 31 km/h.