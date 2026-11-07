Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 7 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Madrugada con lluvia débil en Capital Federal: 14°C y ráfagas de 45 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con lluvia débil y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es más baja, de 11°C, mientras la humedad llega al 85% y la probabilidad de lluvia se ubica en el 30%.
El cielo está completamente cubierto, con nubosidad del 100%, y la visibilidad alcanza los 20 km. El viento medio sopla a 21 km/h con ráfagas de hasta 45 km/h, por lo que conviene salir abrigado y con precaución. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío, de 12°C.
No hay niebla y la cota de nieve está en 2800 m. Para las próximas horas, seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en Buenos Aires durante la madrugada.
Clima en Capital Federal: lluvia débil, 14° y ráfagas de 45 km/h
La lluvia débil marca la madrugada en Capital Federal según el registro oficial de las 03:00. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 11°C y una humedad del 85%.
El cielo permanece 100% nublado, con probabilidad de lluvia del 30% y visibilidad de 20 km. El viento sopla a 21 km/h y las ráfagas pueden llegar a 45 km/h, por lo que conviene circular con precaución en la madrugada.
La presión atmosférica es de 1017 hPa, el punto de rocío se ubica en 12°C y no se registra niebla. La cota de nieve está en 2800 m. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal en este liveblog.