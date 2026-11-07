Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 7 de noviembre

A las 03:00, el clima en Capital Federal se mantiene con lluvia débil y una temperatura de 14°C. La sensación térmica es más baja, de 11°C, mientras la humedad llega al 85% y la probabilidad de lluvia se ubica en el 30%.

El cielo está completamente cubierto, con nubosidad del 100%, y la visibilidad alcanza los 20 km. El viento medio sopla a 21 km/h con ráfagas de hasta 45 km/h, por lo que conviene salir abrigado y con precaución. La presión atmosférica es de 1017 hPa y el punto de rocío, de 12°C.

No hay niebla y la cota de nieve está en 2800 m. Para las próximas horas, seguí el pronóstico del tiempo en vivo para saber cómo evoluciona el clima en Buenos Aires durante la madrugada.