Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario: cómo será el lunes 13 de octubre de 2025

El lunes 13 de octubre llega con temperaturas más templadas y baja probabilidad de lluvia en Santa Fe y Rosario.

Luego del cambio de tiempo del fin de semana, Santa Fe y Rosario entran en una jornada de transición: menos humedad y poca chance de precipitaciones, pero con viento que obliga a medidas prácticas y a no subestimar riesgos menores (caída de ramas, cartelería afectada, incomodidad en eventos).

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a diferencia de las tormentas del sábado, el lunes ofrece un respiro para las familias y el comercio, aunque con la incomodidad del viento fuerte.

Este patrón (calor pasajero, tormentas breves y rotación a aire más seco y ventoso) es típico de la primavera pampeana: cambios rápidos que alivian la humedad, pero generan viento fuerte.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, la jornada será algo más cálida, con máxima de 27° y mínima de 13°, y también con baja probabilidad de lluvias. El panorama meteorológico es cómodo en términos térmicos, ideal para actividades del día, pero con la misma firma del pronóstico regional: ráfagas sostenidas (42–50 km/h). Para comercios y eventos culturales en la vía pública, la recomendación es preferir espacios techados o reforzar anclajes de estructuras y señalética.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

El pronóstico para Rosario marca una máxima de 25° y mínima de 13°, con probabilidad de lluvia prácticamente nula. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente despejado durante la tarde.

El elemento clave: vientos del sector que pueden alcanzar entre 42 y 50 km/h. Esto aumenta el riesgo de clases de exteriores, ferias y estructuras temporales. Para la movilidad urbana implica posibles desprendimientos de ramas y pequeñas demoras en transporte por obstrucciones puntuales.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este lunes