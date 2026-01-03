Pronóstico: anticipan cómo estará el clima en enero, febrero y marzo 2026

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (CMWF) y el Sistema de Pronóstico Climático (CFSR) publicaron los modelos climáticos del primer trimestre de 2026 en Argentina.

Los "mapa de probabilidades” para los meses de enero, febrero y marzo coinciden en un escenario influenciado por la transición hacia una fase neutral del fenómeno ENOS, en un contexto de calentamiento global que amplifica extremos.

¿Qué es el ENOS?

El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas del océano Pacífico tropical central y oriental. En períodos de entre tres y siete años, las aguas superficiales de una amplia franja se calientan o enfrían entre 1 °C y 3 °C, en comparación con lo normal.

Este patrón oscilante afecta directamente la distribución de las precipitaciones en los trópicos y puede tener una fuerte influencia en el clima de todas partes del mundo. El Niño y La Niña son las fases extremas del ciclo ENOS; entre estas dos se encuentra una tercera fase denominada ENSO-neutral.

Pronóstico: cómo estará el clima en el primer trimestre de 2026

Clima en enero 2026

De acuerdo a los sistemas de previsiones meteorológicos informados por el CMWF y el CFSR, enero adoptará en Argentina un curso típicamente veraniego, con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del país. La zona núcleo presentará episodios de calor intenso, alternados con tormentas localmente fuertes y de distribución muy irregular.

Clima en febrero 2026

Durante febrero, los modelos del CMWF y el CFSR muestran una mayor frecuencia de lluvias en el centro y este del país, asociadas al debilitamiento del patrón seco del Pacífico. La atmósfera se volverá más inestable, favoreciendo tormentas intensas, algunas con granizo y ráfagas fuertes, pero en forma dispersa.

Clima en marzo 2026

Marzo podría marcar una transición hacia condiciones más templadas, con temperaturas cercanas a los promedios históricos. En el norte de la zona núcleo, las lluvias tenderían a normalizarse, con algunos ligeros excesos sobre el Litoral. Esto favorecerá el cierre de la campaña agrícola y el inicio de la cosecha temprana.