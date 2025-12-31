El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el fin de la ola de calor registrada en el área central y norte de Argentina durante los últimos días de 2025.

El fenómeno que elevó el mercurio a techos de hasta 39° C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), La Pampa, Santa Fe, Córdoba y parte del territorio bonaerense, será interrumpido el jueves por el ingreso de un frente de alivio proveniente del sureste. Sin lluvias, las máximas bajarán hasta 10° C, ubicándose en el límite de los 30° C.

Alerta amarilla por vientos fuertes y qué zonas recibirán 2026 con lluvias y tormentas

El SMN activó la alerta amarilla por vientos fuertes que se registrarán el jueves 1 de enero de 2026 en el sur de la provincia de Buenos Aires, San Luis y Santa Cruz, norte de Río Negro y casi la totalidad de La Pampa.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h", precisó el organismo meteorológico.

En materia de lluvias y tormentas, la primera mañana del jueves 1 dará paso a precipitaciones en el norte de San Luis, Gran La Plata, oeste de Córdoba y este de La Rioja, Jujuy y parte central de Salta.

En horario vespertino, el frente de precipitaciones se trasladará hacia Misiones, Rosario, zona serrana de Córdoba y se mantendrá en el NOA, con la inclusión de Catamarca y Tucumán. Ya para la noche, rumbo al viernes 2, las tormentas se harán presentes en Formosa, norte de Santiago del Estero y continuarán en Salta y Jujuy. Mismo escenario repetirá el suroeste de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

El viernes 2 de enero, las lluvias coparán la zona cordillerana desde La Rioja hasta la puna jujeña y el lado noreste de Argentina, con Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes.