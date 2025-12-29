Ola de calor: hasta cuándo seguirá y qué día va a hacer 40°

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará el calor y emitió una advertencia por temperaturas extremas.

Las alertas por calor intenso también afectan al sur de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, al norte de Misiones, a San Luis y Mendoza. Para el SMN este tipo de temperaturas pueden ser peligrosas, en especial para los grupos de riesgo como niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En esos casos, desde la entidad se recomienda:

Aumentar el consumo de agua.

No exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Según el SMN las altas temperaturas en el AMBA continuarán e incluso aumentarán a lo largo de la última semana del año. En la ciudad de Buenos Aires durante la jornada del lunes se espera una temperatura máxima de 35 grados y una mínima de 21°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado en el día, con vientos que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora. En los próximos días se prevé un ascenso de las temperaturas que podría incluso llegar hasta casi los 40°C.

Las mismas condiciones se repetirán en la provincia de Buenos Aires y algunos de los distritos del conurbano bonaerense, con una máxima de 31°C y una mínima de 20°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo del día y, según el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrán estables en el inicio de la semana, con temperaturas en ascenso.

El tiempo en todo el país

En el país se esperan máximas de 30°C en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; 26°C en Tucumán; 24°C en Jujuy y Salta; 32°C en Misiones y Mendoza; 30°C en La Rioja; 29°C en Santiago del Estero; y 35°C tanto en San Luis como en San Juan. Las mínimas oscilarán entre los 17°C y los 24°C en esas provincias, de acuerdo a la zona.

El Servicio Metereológico Nacional anticipó que en la Patagonia las temperaturas más moderadas serán de máximas de 27°C en Río Negro y Chubut, y de 16°C en Santa Cruz. Las mínimas previstas serán de 17°C en Río Negro, 16°C en Chubut y 9°C en Santa Cruz.