El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con calor intenso y lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Se esperan picos superiores a los 30 grados y la llegada de tormentas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Con temperaturas elevadas desde el viernes, el cambio de condiciones se dará con la entrada de un frente inestable que traerá precipitaciones y un leve alivio térmico a partir del domingo.

Cómo estará el fin de semana en el AMBA

Este viernes se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 30, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias.

El sábado será el día más caluroso: arrancará con 20 grados y alcanzará los 32 en horas de la tarde. Aunque el cielo se mantendrá algo nublado, hacia la noche podrían llegar tormentas que se extenderían hasta la madrugada del domingo, dependiendo de la evolución del frente inestable.

El domingo, luego de las lluvias nocturnas, la temperatura descenderá ligeramente y oscilará entre 20 y 25 grados. Durante la mañana podrían darse lluvias aisladas, pero hacia el mediodía y la tarde el cielo estará mayormente nublado, con muy baja probabilidad de nuevas precipitaciones, estimada entre 0% y 10%.

Qué se espera para el inicio de la próxima semana en el AMBA

El lunes volverá el ambiente fresco, con temperaturas entre 11 y 24 grados y cielo ligeramente nublado, pero el calor vuelve el martes, con una mínima de 15 y una máxima de 30 grados con cielo parcialmente nublado.

El miércoles se esperan temperaturas de entre 18 y 28 grados, y el jueves entre 15 y 25, ambos días sin lluvias y con un cielo parcialmente nublado.

Alertas meteorológicas vigentes en varias provincias

Este sábado rigen alertas por tormentas, lluvias y vientos en seis provincias. Neuquén, San Luis, San Juan y Mendoza se verán afectadas por tormentas, con esta última bajo las condiciones más severas. Santa Cruz mantiene un aviso amarillo por lluvias en la Cordillera de Güer Aike y Lago Argentino, donde se prevén entre 15 y 30 milímetros.

Además, Santa Cruz y el sur de Chubut están bajo alerta por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h o 120 km/h según la zona.