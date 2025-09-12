Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el viernes 12 de septiembre

Amanecer despejado en Córdoba con temperaturas mínimas de 13 grados

El clima en Córdoba para este viernes 12 de septiembre se presenta con condiciones estables y temperaturas agradables, ideales para transitar la jornada con normalidad. El pronóstico del tiempo anticipa un día mayormente despejado en las primeras horas y un incremento de la nubosidad hacia la tarde, con viento leve del sector noreste.

Pronóstico del tiempo en Córdoba para la mañana

Durante las primeras horas del viernes, el cielo permanecerá despejado y con temperaturas mínimas en torno a los 13 grados. Este inicio de jornada se presenta templado, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá un desarrollo matutino con buen tiempo en toda la región.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad promedio de 6 km/h, lo que favorecerá la sensación de estabilidad atmosférica. Estas condiciones resultan óptimas para actividades al aire libre y traslados dentro del área metropolitana sin inconvenientes climáticos.

Clima en Córdoba hacia la tarde y noche

Con el avance de las horas, el clima en Córdoba mostrará un cambio paulatino en la nubosidad. El cielo pasará de estar despejado a presentar intervalos de nublado parcial, aunque el ambiente se mantendrá mayormente templado y sin presencia de precipitaciones.

La temperatura máxima alcanzará los 23 grados, generando una tarde agradable. La humedad relativa y la baja velocidad del viento contribuirán a que la jornada se mantenga estable y sin fenómenos meteorológicos adversos.

Tendencia del clima y condiciones generales

El pronóstico del tiempo marca para este viernes un escenario de continuidad respecto a días previos, con poco cambio en la temperatura y un leve incremento de nubosidad en horas nocturnas. No se esperan lluvias, lo que garantiza estabilidad en la provincia de Córdoba y en las zonas aledañas.

Durante la tarde, la máxima llegará a 23 grados con nubosidad en aumento

Estas condiciones responden a la presencia de un sistema de alta presión que domina gran parte del centro del país, aportando aire templado y cielos despejados en las primeras horas. El ingreso de nubosidad hacia la noche se asocia a corrientes de aire húmedo, aunque sin desarrollo de tormentas.

Resumen del pronóstico para Córdoba, viernes 12 de septiembre

Mínima : 13°

Máxima : 23°

Cielo : despejado por la mañana, con nubosidad en aumento por la tarde y noche.

Probabilidad de lluvias : 0%

Viento : noreste, 6 km/h

Estado general: templado, estable y sin fenómenos significativos.

El clima en Córdoba para este viernes 12 de septiembre se perfila como una jornada estable y agradable, con temperaturas templadas y sin riesgos de lluvias. Solo se prevé un aumento de la nubosidad hacia el cierre del día, manteniéndose condiciones favorables para el desarrollo de actividades cotidianas.