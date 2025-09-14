Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 14 de septiembre

La mínima en Córdoba será de 15° y la máxima alcanzará los 21°, con un ambiente templado durante todo el domingo

El clima en Córdoba durante septiembre continúa mostrando variaciones típicas de la transición entre el invierno y la primavera. El pronóstico del tiempo indica que este domingo 14 de septiembre se presentará con condiciones particulares, donde la inestabilidad atmosférica marcará el inicio de la jornada y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios respecto a los días previos.

Temperaturas previstas para Córdoba este domingo

El pronóstico del tiempo señala que la ciudad de Córdoba tendrá una mínima de 15 grados y una máxima de 21 grados. Estos valores reflejan un día templado, con un amanecer relativamente suave y un desarrollo diurno que alcanzará temperaturas moderadas.

A diferencia de jornadas anteriores, el ascenso térmico será limitado, generando un ambiente más estable en lo que respecta a variaciones de calor. Esta situación es típica de días de transición en los que la nubosidad y la circulación de vientos impiden un mayor incremento de la temperatura.

Nubosidad parcial y ambiente inestable

El cielo se presentará con nubosidad parcial durante la mayor parte del día. Esta condición se combina con un estado inestable en la atmósfera, aunque no se esperan precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvias es del 0%, lo que garantiza un domingo sin registros de agua en superficie.

La presencia de nubes intermitentes contribuirá a una sensación térmica más uniforme, con momentos de sombra que contrastarán con períodos de mayor claridad solar.

Vientos suaves desde el sur

El clima en Córdoba estará acompañado por vientos débiles provenientes del sector sur, con una velocidad estimada en 3 km/h. Este comportamiento aporta estabilidad y no implica complicaciones en las actividades cotidianas.

Al tratarse de un viento leve, su incidencia en la temperatura será mínima, lo que favorece que la jornada mantenga un carácter templado y sin cambios bruscos.

La jornada del domingo se enmarca en un clima de transición, con temperaturas moderadas y ausencia de fenómenos adversos

Condiciones generales del clima en Córdoba

El escenario climático de este domingo se caracteriza por la combinación de un ambiente templado, nubosidad variable y vientos suaves. Aunque la atmósfera permanecerá inestable, la ausencia de lluvias asegura un día tranquilo en materia meteorológica.

El comportamiento de las temperaturas y la estabilidad relativa de la jornada muestran una continuidad respecto al patrón climático de septiembre, marcado por la alternancia entre días cálidos y otros con menor variación térmica.

El pronóstico del tiempo para este domingo 14 de septiembre anticipa un día templado, con mínima de 15 grados y máxima de 21 grados, nubosidad parcial y vientos leves del sur. No se esperan precipitaciones, a pesar de la inestabilidad atmosférica. El clima en Córdoba ofrecerá así una jornada de transición, sin fenómenos adversos y con temperaturas moderadas que se mantendrán estables a lo largo del día.