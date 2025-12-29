Calor en CABA y el Cornubano: así estará el clima el lunes 29 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo para este 29 de diciembre en Buenos Aires y alrededores y adelantó cómo estarán los últimos días del 2025. Este lunes, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá calurosa: se ubicará entre una mínima de 24 grados y una máxima 34.

El martes 30, de acuerdo al SMN, será un día de calor extremo: la temperatura comenzará en una mínima de 24 grados y subirá hasta alcanzar los 37 grados de máxima.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Esta semana habrá una ola de calor en CABA y el conurbano bonaerense, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.