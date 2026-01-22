Alerta por un "muro atmosférico" que traerá 40° de calor al AMBA: cuándo llega la ola de calor

El pronóstico del tiempo adelantó que en los próximos días habrá una ola de calor en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Los especialistas señalan que el incremento de la temperatura se debe a un "muro atmosférico" que elevará la sensación térmica hasta los 40°.

De qué se trata el "muro atmosférico" que provocará una ola de calor en el AMBA

Especialistas del sitio especializado Meteored advirtieron que durante los próximos días llegará uno de los periodos de calor más fuertes del verano de este año gracias a la combinación de diferentes factores, especialmente la subsidencia. Se trata de un fenómeno que hace que las capas altas de la atmósfera desciendan.

El "muro atmosférico" podría elevar la sensación términa a 40° C

Así, aumenta la presión atmosférica, el aire se comprime y, por un proceso físico llamado calentamiento adiabático, su temperatura aumenta. Ese aire caliente comienza a funcionar como un "muro" o bloqueo atmosférico, lo que impide que los frentes fríos de la Patagonia lleguen hacia el norte.

Además, favorece a los cielos despejados y la radiación solar directa sobre el suelo. A este fenómeno también se suma el aire cálido que lleva desde el norte al centro del país.

¿Cuándo llega la ola de calor al AMBA?

El verdadero calor llegará durante el fin de semana cuando el fenómeno del "muro" hará que la sensación térmica se eleve, pudiendo alcanzar los 40 °C en zonas como el AMBA y el resto de la franja central del país, de acuerdo a Meteored.

La próxima semana las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla y naranja para los siguientes días del fin de semana y de la próxima semana. De acuerdo al SMN, el pronóstico extendido será el siguiente: