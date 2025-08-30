ALERTA por tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario, hoy sábado 30 de agosto de 2025

Santa Fe y Rosario atraviesan un fin de semana marcado por la inestabilidad, tormentas fuertes y viento intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana complicado en la provincia. Mientras la transición hacia septiembre suele marcar la entrada de aire más frío, esta vez el cambio de estación vino acompañado por un frente de tormenta que afecta de lleno al sur y centro santafesino.

Las principales ciudades —Santa Fe y Rosario— amanecieron con nubosidad variable, pero los modelos climáticos ya advierten que las condiciones se deteriorarán con el correr de las horas. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el SMN, no se descartan chaparrones intensos, descargas eléctricas y viento fuerte desde la tarde del sábado hasta la madrugada del domingo.

No es novedad que los fines de agosto suelen traer tormentas: el refranero popular habla de “las lluvias de Santa Rosa”, un fenómeno que cada año se repite con distinta intensidad en el país. Sin embargo, especialistas advierten que la variabilidad climática y los eventos extremos se intensificaron en las últimas décadas, un síntoma claro del impacto del cambio climático en la región pampeana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

La ciudad de Santa Fe presenta un panorama similar, aunque con temperaturas más altas: máxima de 23 grados y mínima de 14 grados. Durante la tarde y la noche habrá una probabilidad de tormentas entre el 40% y el 70%, con ráfagas que también podrían superar los 50 km/h. Para el domingo 31, el clima se mantendrá inestable, con temperaturas más bajas y chances de lluvia durante gran parte de la jornada.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En Rosario, la jornada tendrá una máxima de 19 grados y mínima de 13 grados. El tiempo se mantendrá estable durante la mañana, pero a partir de la tarde se prevé 40-70% de probabilidad de tormentas que se extenderán a la noche. El viento soplará del sudeste con ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría complicar la circulación en la región.

Pronóstico de Rosario.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima este lunes?

El lunes 1 de septiembre el panorama mejora, aunque con un marcado descenso de temperatura. En Rosario se esperan mínimas de 8 grados y máximas de 18 grados, mientras que en Santa Fe los valores oscilarán entre 9° y 20°, con baja probabilidad de precipitaciones. El alivio llegará, pero la transición no será sencilla: el fin de semana exigirá precaución en rutas, zonas bajas y espacios abiertos.