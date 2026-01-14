ALERTA por calor en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima hoy, miércoles 14 de enero de 2026

La provincia de Santa Fe atraviesa una nueva jornada marcada por temperaturas extremas, alta sensación térmica y un clima que vuelve a poner en alerta a las principales ciudades. Tanto la capital provincial como Rosario amanecieron con mínimas elevadas y un cielo parcialmente nublado, en un contexto típico de ola de calor en pleno enero.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 14 de enero será el día más caluroso de la semana en Rosario y uno de los picos en la ciudad de Santa Fe. La combinación de calor, humedad y escasa circulación de aire refuerza las recomendaciones de cuidado, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este miércoles

En la capital provincial, el miércoles 14 presenta una temperatura máxima de 33° y mínima de 22°, con probabilidad de precipitaciones prácticamente nula (0%) durante toda la jornada. El cielo se mantiene entre parcialmente nublado y algo cubierto, sin señales de alivio térmico.

Recién el jueves 15 aparece un cambio de escenario: el pronóstico indica tormentas aisladas, con probabilidades que oscilan entre el 10% y el 40% por la mañana y que suben hasta 40-70% por la tarde/noche, junto a un leve descenso de la temperatura máxima (28°).

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este miércoles

La ciudad de la bandera se posiciona como una de las ciudades más afectadas por el calor en la provincia. Este miércoles, la máxima trepa hasta los 34°, con una mínima de 23° y cero chances de lluvia, lo que incrementa la sensación térmica durante gran parte del día.

El jueves también llegará con tormentas: se esperan lluvias durante la mañana y la tarde, con probabilidades del 40-70%, y una baja en la máxima, que rondará los 30°. Sin embargo, el alivio podría ser temporario, ya que el calor volvería a sentirse hacia el fin de semana.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN por el intenso calor en Santa Fe y Rosario

El verano 2026 mantiene la tendencia de eventos extremos más frecuentes, con olas de calor prolongadas y lluvias intensas concentradas en cortos períodos. En ese sentido, las autoridades sanitarias insisten en medidas básicas, pero clave: