ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 23 de enero de 2026

La ola de calor se consolida en la provincia de Santa Fe y vuelve a encender las alertas. Rosario y la capital provincial amanecen este viernes 23 de enero con cielo parcialmente nublado, viento leve del sector norte y temperaturas que ya desde temprano anticipan un día sofocante.

El dato que preocupa no es solo la máxima prevista, sino la persistencia del fenómeno: jornadas consecutivas con calor intenso, noches con mínimas elevadas y ausencia total de precipitaciones. Un combo que, según advierten especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), incrementa los riesgos sanitarios y profundiza el desgaste físico.

Este episodio se inscribe en una tendencia que se repite cada verano con mayor frecuencia: olas de calor más largas, intensas y con menor capacidad de enfriamiento nocturno. Los expertos coinciden en que la región centro-este del país es una de las más afectadas por este patrón.

Ante este escenario, las recomendaciones se mantienen: hidratarse de manera constante, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 17, reducir la actividad física en horarios críticos y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este viernes

En la ciudad del monumento a la bandera, el pronóstico para hoy viernes marca una temperatura máxima de 34° y mínima de 20°, con cielo algo nublado durante toda la jornada y 0% de probabilidad de lluvias. El tramo más crítico se concentra entre el mediodía y la tarde, cuando el calor se vuelve más intenso y la sensación térmica puede superar los valores oficiales.

Pronóstico de Rosario.

El panorama se agrava hacia el fin de semana: el sábado 24 y el domingo 25 la máxima trepa a 35°, con mínimas de 23°, lo que reduce significativamente el alivio nocturno y mantiene el estrés térmico durante las 24 horas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este viernes

La capital provincial presenta un escenario aún más exigente. Este viernes 23 se espera una máxima de 34° y una mínima de 22°, con condiciones estables y sin lluvias. Sin embargo, el foco está puesto en lo que viene.

Pronóstico de Santa Fe.

Para el sábado 24 y domingo 25, el pronóstico anticipa máximas de 36°, con mínimas que se mantienen en 23°, lo que configura uno de los períodos más calurosos del verano hasta el momento. La falta de descenso térmico nocturno es uno de los factores más preocupantes para la salud.