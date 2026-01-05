Sigue el calor con alerta: el clima en Santa Fe y Rosario hoy, lunes 5 de enero de 2026

El verano 2026 continúa mostrando su cara más intensa en la provincia de Santa Fe. Luego de un domingo sofocante, el lunes 5 de enero de 2026 arranca sin grandes cambios en el panorama climático: el calor sigue firme y las condiciones atmosféricas no ofrecen alivio inmediato para quienes deben retomar la rutina laboral o permanecer en la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa una seguidilla de días típicos de ola de calor, un fenómeno cada vez más frecuente en los últimos años y vinculado al cambio climático y a veranos más extremos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este lunes

En la capital provincial, este lunes 5 de enero se espera una temperatura máxima de 32° y una mínima de 24°, un dato clave que explica la sensación de calor persistente incluso durante la noche y la madrugada.

El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones. Las condiciones son propicias para que el calor se acumule, especialmente en zonas urbanas, donde el efecto “isla de calor” suele intensificar las temperaturas.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este lunes

La ciudad más popular de la provincia tendrá un escenario muy similar. El pronóstico indica una máxima de 32° y una mínima de 20°, con cielo parcialmente nublado y 0% de chances de lluvia durante toda la jornada.

Si bien la mínima es algo más baja que en la capital provincial, el calor se sentirá con fuerza desde media mañana y se extenderá hasta entrada la noche. La falta de viento significativo refuerza la sensación térmica y complica el descanso.

Pronóstico de Rosario.

Qué anticipa el pronóstico extendido para esta semana en Santa Fe y Rosario

Los pronósticos del SMN, por ahora, un quiebre claro del calor. Las temperaturas se mantendrían altas durante los próximos días, con registros cercanos o superiores a los 30 grados y sin lluvias relevantes en el corto plazo.

Las recomendaciones de SMN para el calor de esta semana