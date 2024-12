Alerta navideña: las zonas de Argentina afectada por tormentas

Tormentas para varias provincias: ¿Qué dice el SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó en su pronóstico del tiempo una alerta meteorológica amarilla para varias provincias que tendrá lugar en las próximas horas de este martes, Nochebuena, en la previa de Navidad.

El organismo especializado en el clima indica en su sitio web oficial que las zonas de las provincias que se encuentran afectadas por este fenómeno son: gran parte de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa.

En paralelo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana compleja. Es que, en estas últimas horas, en su inicio de semana, encontró una inesperada lluvia, que en muchos lados fue tormenta, la cual cambió los planes de muchos. De cara al resto de las jornadas, se espera la vuelta del calor: ¿A cuánto llegará la máxima? Conocé acá todos los detalles.

Alerta meteorológica en varias provincias: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

La entidad especializada en el clima detalla que gran parte de las provincias de Jujuy, Salta, Chaco y Formosa se encuentran afectadas por una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar en las próximas horas.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrían superar 60 km/h, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”, precisa, al tiempo que completa: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

El mapa de las provincias afectadas.

Es en paralelo que el Servicio Meteorológico Nacional comparte algunas recomendaciones al respecto para tener en cuenta. De esta manera, la población no correrá riesgo de vida ante estos fenómenos. Estas son:

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

¿Cómo estará el clima en Navidad?

El SMN no lanzó, hasta el momento, ninguna alerta meteorológica para este miércoles 25 de diciembre, cuando se celebrará la Navidad. En Buenos Aires, por su parte, se espera un clima pesado, en donde habrá una mínima de 20 grados y una máxima que escalará hasta los 26 grados. No se espera la vuelta de las lluvias.