Previa a Halloween en el Antiguo Correo: la visita guiada para conocer misterios y leyendas en CABA

En la previa a Halloween, el Palacio Libertad (ex CCK) ofrecerá una visita guiada nocturna completamente gratis para vivir una experiencia única en la noche porteña: conocer los misterios y las leyendas del Antiguo Correo.

{{{htmlAmp}}}

Así será la visita nocturna en el Antiguo Correo de la ciudad de Buenos Aires

El recorrido nocturno se realizará en las salas más secretas del Palacio Libertad (Sarmiento 151, CABA) el próximo viernes 30 de octubre desde las 19 hs. Se trata de una nueva edición de Misterios y leyendas del que solía ser el antiguo Palacio de Correos y Telecomunicaciones.

La propuesta invita, con linterna en mano, a recorrer el Antiguo Correo a través de sus salas más secretas para viajar al pasado y conocer los secretos centenarios e historias que guarda, estremeciendo a los participantes con relatos de los trabajadores del edificio.

El recorrido nocturno será el viernes 30 de octubre

Así, el recorrido invita a conocer las historias transmitidas de boca en boca por generaciones de la mano de los guías del sitio más antiguo del Palacio Libertad, que acompañan a los visitantes durante toda la inquietante vivencia.

La experiencia está a cargo de los guías de sitio más antiguos del Palacio, que acompañan a los visitantes durante esta inquietante vivencia. Se trata de una oportunidad clave para comenzar el fin de semana de una forma distinta y dar comienzo a las celebraciones de Halloween, que en realidad se conmemora el 31 de octubre.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

El punto de encuentro para comenzar el recorrido será en la planta baja del Hall Central del Palacio Libertad. La propuesta será gratuita y tiene cupos limitados. Las entradas se deben retirar presencialmente en la Boletería del Palacio Libertad (los mostradores de la entrada). Cada persona puede solicitar dos tickets desde una hora antes del inicio. Se entregarán entradas hasta agotar el cupo disponible.