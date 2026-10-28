Halloween: 4 restaurantes y bares para celebrar en Buenos Aires el 31 de octubre 2026

Mixtape: este listening bar emplazado en la terraza del restaurante Haiku en Belgrano (Franklin D. Roosevelt 1806) celebrará el Día de los Muertos el jueves 29 de octubre desde las 20 horas. Junto a la marca de mezcal Pájaro Agave Spirits, el encuentro contará con la presentación de Beatriz Maida y cócteles a cargo del bartender Pablo Pignatta. La noche incluirá calaveras mexicanas, gastronomía inspirada en dicha tradición y cuidadas sesiones de vinilos. (@mixtape.bar)

Florenzia Bar: el sábado 31 de octubre, este bar ubicado en el Circolo Italiano de Recoleta (Libertad 1264) celebrará Halloween con una ambientación inmersiva y un equipo disfrazado para la ocasión. Su propuesta gira en torno a la alta coctelería: la bartender Agostina Elena diseñó el cóctel Il Medioevo, un tributo a la alquimia y los brebajes monásticos que combina grappa, manzana verde, verjus, hinojo, ajenjo y licor Strega, cuyo nombre significa «bruja» en italiano. Durante la velada, las bebidas se servirán simulando auténticas pócimas mágicas. (@florenziaba)