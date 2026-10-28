Halloween: 4 restaurantes y bares para celebrar en Buenos Aires el 31 de octubre 2026

Se acerca la noche más terrorífica y divertida del año, y la Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrarla durante este fin de semana con interesantes propuestas gastronómicas. Si buscás salir de la rutina y disfrutar de una experiencia que combine ambientaciones espeluznantes, coctelería temática, música y platos especiales, distintos bares y restaurantes porteños diseñaron opciones originales para festejar Halloween con mucho sabor.
Propuestas temáticas para disfrutar este fin de semana
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Koko Bao Bar: este espacio ubicado en Palermo (Arévalo 1501) fusiona comida callejera asiática y cultura pop con una edición especial disponible el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Durante ambas jornadas, servirán sus clásicos baos en una versión temática elaborada con pan negro y un extra de salsa sriracha roja. Por la noche, la experiencia sumará proyecciones de películas de culto como El extraño mundo de Jack, acompañada de dumplings artesanales y platos ideales para compartir. (@kokobaobar)
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Merienda: situado frente a la Plazoleta William Morris en Palermo (Uriarte 2106), este refugio de cocina argentina y pastelería artesanal vivirá una jornada a puro espíritu de Brujas el sábado 31 de octubre. El salón y la vereda contarán con una ambientación especial de calabazas Jack-o'-lantern, mientras que el personal recibirá a los comensales con accesorios alusivos. Además, cada café de especialidad se servirá acompañado de divertidas formas de chocolate creadas para la fecha. (@merienda.ar)
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Mixtape: este listening bar emplazado en la terraza del restaurante Haiku en Belgrano (Franklin D. Roosevelt 1806) celebrará el Día de los Muertos el jueves 29 de octubre desde las 20 horas. Junto a la marca de mezcal Pájaro Agave Spirits, el encuentro contará con la presentación de Beatriz Maida y cócteles a cargo del bartender Pablo Pignatta. La noche incluirá calaveras mexicanas, gastronomía inspirada en dicha tradición y cuidadas sesiones de vinilos. (@mixtape.bar)
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Florenzia Bar: el sábado 31 de octubre, este bar ubicado en el Circolo Italiano de Recoleta (Libertad 1264) celebrará Halloween con una ambientación inmersiva y un equipo disfrazado para la ocasión. Su propuesta gira en torno a la alta coctelería: la bartender Agostina Elena diseñó el cóctel Il Medioevo, un tributo a la alquimia y los brebajes monásticos que combina grappa, manzana verde, verjus, hinojo, ajenjo y licor Strega, cuyo nombre significa «bruja» en italiano. Durante la velada, las bebidas se servirán simulando auténticas pócimas mágicas. (@florenziaba)