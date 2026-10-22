Cómo disfrutar en Buenos Aires del Tren Fantasma que vuelve por Halloween

El Tren Fantasma vuelve a Buenos Aires para celebrar Halloween con tres jornadas de terror, misterio y actividades para disfrutar en familia o con amigos. Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, el Museo Nacional Ferroviario, ubicado en el barrio porteño de Retiro, se convertirá en el escenario de una propuesta especial para quienes quieran sumarse a la celebración.

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La experiencia contará con el Tren Fantasma, el Tren Zombie y el Tren Carnicero, tres de los principales atractivos de la programación. Además, habrá distintas actividades para los amantes del cine, la literatura y el mundo del terror, junto a actividades artísticas y una oferta gastronómica para disfrutar.

Habrá en Buenos Aires un Tren Fantasma por Halloween

En este sentido, quienes se acerquen van a poder disfrutar de una maratón de películas de terror, además de espacios de lectura de cuentos. También habrá concursos con premios al mejor disfraz y al mejor cosplay, ideal para quienes quieren jugar un rato y disfrazarse de sus personajes favoritos.

Por otro lado, habrá tiradas de tarot y una exposición para aprender sobre juguetes embrujados. A esto se agregará una feria de emprendedores y distintos stands gastronómicos. De esta manera, a lo largo de tres días los amantes del terror van a poder vivir una experiencia pensada exclusivamente para ellos.

Dónde será y cuánto salen las entradas

El evento tendrá lugar en el Museo Nacional Ferroviario, ubicado en avenida del Libertador 405, en Retiro. La apertura será el viernes 30 de octubre, de 16 a 22 horas; el sábado 31, día de Halloween, las actividades se desarrollarán de 14 a 22 horas; y el domingo 1 de noviembre, de 14 a 21 horas.

La entrada general cuesta $5.000 por persona y se compra en la boletería del museo el mismo día de la visita. La boletería abrirá dos horas antes del comienzo de cada jornada, por lo que se podrá adquirir el acceso desde las 14 el viernes y desde las 12 el sábado y el domingo. Sin embargo, menores de 3 años, jubilados y personas que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán ingresar sin pagar entrada. Se trata de un gran plan para hacer en familia o con amigos, sin gastar mucho y disfrutar algo diferente.