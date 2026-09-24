La histórica locomotora a vapor Vulcan Foundry N.º 3925, conocida como la "39 Grande", volverá a recorrer las vías bonaerenses este viernes 25 de septiembre rumbo a Mar del Plata, donde participará de los festejos por los 140 años de la llegada del ferrocarril a la ciudad.

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La máquina, fabricada en Inglaterra en 1927, cumple este año un siglo desde su puesta en servicio y fue restaurada por voluntarios del Ferroclub Argentino de Remedios de Escalada. Tras varias pruebas, volverá a realizar un viaje especial hacia la costa atlántica.

El trayecto comenzará este viernes y tendrá como destino final la estación ferroautomotora de "La Felíz", donde tiene previsto arribar el sábado 26 a las 10. La celebración por el aniversario se desarrollará ese día entre las 10 y las 18, con entrada libre y gratuita.

¿Por dónde pasará la histórica locomotora rumbo a Mar del Plata?

La "39 Grande" atravesará Brandsen, Lezama, Castelli, Dolores y Maipú durante el trayecto. En algunas estaciones están previstas paradas técnicas para permitir el reabastecimiento de agua que necesita la locomotora para continuar funcionando.

La máquina ya realizó distintos recorridos de prueba por la región. Este jueves volvió a pasar por Brandsen, donde permaneció aproximadamente una hora para verificar nuevamente su funcionamiento antes de afrontar el trayecto hacia la costa atlántica. En una prueba anterior había sufrido el recalentamiento de un eje, un inconveniente que posteriormente fue reparado.

La formación que acompañará a la locomotora también tendrá material ferroviario histórico. Estará integrada por nueve coches preservados por el Ferroclub Argentino y por el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario, entre ellos un coche oficial utilizado por el papa Juan Pablo II durante su visita a la Argentina en 1982, un coche bar, un coche cine, coches Pullman y Semi Pullman, un vagón postal y un furgón Materfer.

El viaje histórico de la locomotora a vapor a Mar del Plata

El viaje especial conmemora el 26 de septiembre de 1886, fecha en la que llegó por primera vez el ferrocarril a Mar del Plata. A 140 años de aquel acontecimiento, la ciudad realizará una exposición histórica en la estación, con la presencia de la locomotora y de la formación preservada.

La “39 Grande” permanecerá en "La Feliz" durante el fin de semana y podrá ser visitada por el público. Está previsto que la formación emprenda el regreso el domingo 27 de septiembre a las 16.

En el viaje de vuelta hacia Remedios de Escalada, volverá a pasar por Brandsen cerca de las 23:10, aunque no tiene programada una detención en esa estación.