Halloween: 7 películas de terror gratis para ver el fin de semana

La hora del espanto, la clásica película de vampiros de Tom Holland, se verá gratis en Cine York, de Olivos.

El terror tiene maestros, discípulos, fetiches y criaturas inclasificables y el Cine Teatro York lanzó una retrospectiva de películas para homenajearlos ante la llegada de Halloween. Un repaso por las 7 escalofriantes películas de culto que se podrán ver en el espacio ubicado en Olivos del 23 al 31 de octubre, con entrada gratuita y capacidad limitada.

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Viernes 23

The Rocky Horror Picture Show - 20:30 hs

Dirección: Jim Sharman.

Sinopsis: Janet y Brad son una pareja que, de regreso de la boda de unos amigos, acaban por refugiarse en un castillo en una noche tormentosa, tras averiarse su coche. Allí vive el Dr. Frank-N-Furter, que está construyendo una especie de Frankestein, el hombre perfecto.

Sábado 24

La hora del espanto - 18 hs

Dirección: Tom Holland.

Sinopsis: un adolescente descubre que el recién llegado a su barrio es un vampiro, por lo que recurre a un actor de un programa de terror de televisión para que le ayude a lidiar con él.

Pesadilla en lo profundo de la noche 3: Guerreros del sueño - 20:30 hs

Dirección: Chuck Russell.

Sinopsis: sobrevivientes del asesino serial no muerto Freddy Krueger –quien acecha a sus víctimas en sus sueños– aprenden a tomar el control de sus propios sueños para defenderse.

Domingo 25

Vampiros en 35 MM - 18 hs

Dirección: John Carpenter.

Sinopsis: desde que sus padres fueron asesinados por vampiros, Jack Crow busca venganza. Debe recuperar una antigua reliquia católica que, en caso de ser adquirida por los vampiros, les permitirá caminar a la luz del sol.

Drácula, de Bram Stoker - 20:30 hs

Dirección: Francis Ford Coppola.

Sinopsis: antes de convertirse en un vampiro, el conde Drácula era el príncipe Vlad, que al enterarse de la muerte de su amada, vendió su alma al diablo. Así pasó el tiempo hasta que cuatro siglos más tarde, en Londres, encuentra a Mina, la reencarnación de su antiguo amor.

Viernes 30

Nosferatu musicalizada por El juego infinito - 20:30 hs

Dirección: F.W. Murnau.

Sinopsis: este clásico del cine mudo narra la historia de Thomas Hutter, un joven que viaja a los Cárpatos para cerrar un negocio inmobiliario con el misterioso conde Orlok, quien resulta ser un vampiro. La proyección estará musicalizada en vivo por El juego infinito, ensamble integrado por Jerónimo Naranjo, Hernán Kerlleñevich y Sami Abadi, que crea nuevas músicas basadas en improvisaciones pautadas. A través del sintetizador y la guitarra eléctrica y violín, utilizan loops y efectos, exploran sonidos que acompañan y reinterpretan las imágenes. Una experiencia única que conecta los orígenes del cine con el presente.

Sábado 31

El exorcista en 35 MM - 21 hs

Dirección: William Friedkin.

Sinopsis: una niña de doce años inesperadamente, presenta los síntomas de haber sido poseída por el demonio. Ante este hecho, un sacerdote es encargado de efectuar el correspondiente exorcismo.